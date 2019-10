Carreño puede con Shapovalov y accede a segunda ronda en Viena

Publicado 23/10/2019 16:00:44 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño se clasificó este miércoles para la segunda ronda del torneo de Viena, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, tras imponerse al canadiense Denis Shapovalov en dos sets por 6-3, 7-5.

El asturiano repitió victoria sobre el joven jugador norteamericano, al que ya había batido en dos mangas también el pasado mes de septiembre en Chengdu (China), y en esta ocasión, aplicó la misma fórmula, basada en una gran solidez con su saque.

El tenista gijonés no concedió ni una sola bola de rotura a su rival, peligroso en este tipo de superficies y al que no le valieron los 10 saques directos que conectó, siete de ellos en un primer parcial donde, sin embargo, entregó su primer servicio, una desventaja que no pudo recuperar.

Carreño sólo perdió cinco puntos al saque en este primer parcial, pero se mostró aún más implacable en el segundo, donde concedió uno menos, aunque se topó con más resistencia de Shapovalov, que también se mostró firme con su servicio hasta el undécimo juego.

El español no desaprovechó su primera oportunidad para romper y luego sentenciar sin problemas su pase a la segunda ronda donde se medirá al kazajo Mikhail Kukushkin, que evitó un cruce 'con sabor a Davis' con el croata Borna Coric.