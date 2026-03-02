Archivo - La Carrera de la Mujer en Madrid abre el plazo de inscripción con 38 000 dorsales. - ISABEL ROSELLO ESTEVEZ - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ha abierto el plazo de inscripción para la próxima edición, que se celebra el 10 de mayo sobre 6 kilómetros y medio, con 38.000 dorsales que supondrían el récord de la prueba en sus 22 años de existencia, según anunciaron este lunes los organizadores en un comunicado.

Tras la primera cita del calendario, el próximo 15 de marzo en Gran Canaria, la capital española será la segunda sede del circuito de la 'marea rosa', con salida en el Paseo de la Castellana y la tradicional meta en el paseo de Camoens, donde también se celebrará el festival de fitness y aeróbic y actuaciones musicales.

Desde este lunes ya es posible inscribirse a través de la web www.carreradelamujer.com, y habrá hasta 100 inscripciones totalmente solidarias a favor de la Fundación Sandra Ibarra, una entidad sin ánimo de lucro que ha impulsado y financiado campañas y proyectos de prevención, sensibilización e investigación frente al cáncer.

La expo de la corredora, la Feria SportWoman, volverá a desarrollarse en el Centro Deportivo Municipal Gallur, el viernes 8 y sábado 9 de mayo, de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente. Habrá muchas actividades, charlas y talleres, y volverán las carreras infantiles el sábado por la tarde.

La Carrera de la Mujer ha anunciado este lunes que al finalizar la última de las 9 carreras hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

Tras las Palmas de Gran Canaria y Madrid, el circuito continuará en Vitoria-Gasteiz (31 de mayo), Valencia (7 de junio), Gijón (21 de junio), A Coruña (27 de septiembre), Zaragoza (8 de noviembre), Sevilla (15 de noviembre) y concluirá en Barcelona el 22 de noviembre.

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa.

En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.