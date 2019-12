Carta a Santa Claus de los equipos de la LigaMX: los jugadores más deseados

Actualizado 12/12/2019 11:52:53 CET

Conoce el análisis de movimientos de cara al Torneo de Clausura 2020

Querido Santa… Vaya que tendremos a muchos equipos de la Liga Mexicana de Fútbol soñando con su once ideal y unos cuantos más para reforzar su banca. Así que ya algunos han iniciado los rumores de los jugadores que tienen en mente y que en estas fechas decembrinas pondrán en su lista de regalos deseados.

Primero veamos, ¿quiénes son los jugadores más talentosos y a la vez más caros? Chécalo aquí:

Rumores de fichajes de jugadores

Hay algunos nombres que siguen sonando entre vestidores y fuera de la cancha, muchos equipos quieren iniciar el año reforzados para enfrentar lo que viene. Y es que para algunos la permanencia en primera división es primordial, así como levantarse de malas rachas.

Los del Club América ya tienen su lista de deseos navideños, y uno de ellos es Ignacio Jeraldino, delantero chileno quien actualmente juega con el Audax Italiano, en recientes declaraciones de su manager manifestó que su siguiente paso es muy probable que sea en la LigaMX y que 3 GRANDES equipos estaban interesados en él, así que es posible que lo veamos con la camiseta azulcrema.

Otro que llevan algunos meses en la mira, es Rubén Pardo, jugador del Real Sociedad, otro jugador para reforzar el ataque de las Águilas. Los rumores cuentan que desde el verano pasado, la directiva ha sondeado el camino, aunque es uno de los fichajes más caros, ya que está entre los 30 millones de Euros.

Chivas por su parte este cierre de año tiene mucha visión, desde la contratación de Ricardo Peláez como Director Deportivo los movimientos internos han sido intensos. Y bueno, el tiempo apremia, por lo que ya empezaron a armarse, la primera contratación confirmada es la de Uriel Antuna, proveniente del Galaxy de los Ángeles, firmaron contrato por 11 millones de dólares.

Y esta no sería la única contratación, espera reforzarse con al menos 6 jugadores de cara al 2020, en su deseo navideño de volver a la senda de los mejores en México, está en pláticas con: Víctor Guzmán de Pachuca, Erick Aguirre también de Pachuca, Cristián Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña, tres jugadores del equipo Necaxa.

El regreso de José Juan Macías quien estaba de préstamo con el León, ya es un hecho con el Pachuca y el pase de los 3 jugadores que mencionamos, por lo que la posibilidad de irse a Europa quedará pendiente.

Aunque lo oficial son esos 6 refuerzos, la directiva ha intentado ofertar por Marco Fabián, aunque el futbolista mexicano que milita en la MLS ha pedido 50 millones de pesos al año para regresar con el rebaño, por lo que las negociaciones van en torno a logar alcanzar la cifra a través de incentivos. ¡Vaya que van por la grande los de Chivas!

A Cruz Azul le urge una limpia, tanto emocional como de plantel, a pesar de que este torneo no les fue tan mal, URGE que regresen a ser parte del top del fútbol mexicano, por eso ya han ofertado por jugadores de alto nivel. Pero pareciera que a la directiva no le preocupa, ya que han mencionado que sólo tendrán 2 o 3 refuerzos, y desde antes de la Liguilla pusieron en su cartita el nombre de Carlos Ascues, el mediocampista peruano que es parte de la MLS en el Orlando City quien está valuado en unos 500 mil dólares. Otro que quieren pero se ve difícil, es José Juan Vázquez, y difícil porque las Chivas también lo desean de regreso.

Carlos González también es uno de los posibles fichajes de la máquina, aunque también tendría que pelearlo con el Monterrey. Han sido muy herméticos con el tema y darán su lista de refuerzos y de transferibles final hasta el 3 de diciembre.

Los Rayados de Monterrey quieren de regreso a Hugo González en la portería, son dueños de su carta y ya lo han buscado después de su gran desempeño con el Necaxa. Otro que añoran con añadir a su plantel es a Alan Pulido, el campeón de goleo del Torneo de Apertura 2019 pero ya Chivas confirmó su contrato hasta 2021.

¿Se portó bien el Atlas este año? Al menos mejoró su desempeño de pasadas temporadas quedando en el lugar 14 de la tabla, no logró la clasificación pero sí un mejor papel, por lo que al pedirle a Santa Claus refuerzos, ¡debería tenerlos! Y bueno, vaya que van por un peso pesado, buscan hacer trueque con el Cruz Azul por Martín Cauteruccio y Edgar Méndez. Aunque no hay mucho presupuesto, están dispuestos a negociar con talento de la cantera.

Análisis del mercado de invierno

Para hablar sobre los movimientos y transferencias de la LigaMx, platicamos con Ricardo Thomas, coeditor de la sección deportiva Adrenalina, del periódico Excélsior, para que nos cuente a detalle del tema.

¿Qué equipos deben trabajar arduamente para replantear su accionar en el siguiente torneo? Hay tres equipos que deben hacerlo, pero sobretodo porque acumulan mucho tiempo de sinsabores: Chivas, Cruz Azul y Pumas. Este trío es considerado junto con el América como los equipos más importantes del fútbol nacional, sin embargo los tres llevan mucho tiempo sin ser relevantes, en el caso de las Chivas han ligado cinco torneos sin siquiera clasificar a la liguilla; Cruz Azul ya conmemoró 21 años sin ser campeón y los Pumas también cuentan su propia historia de decepciones con un largo lapso sin ser relevantes.

Hablando sobre los rumores de movimientos, nos comenta: La contratación de Uriel Antuna, por parte de las Chivas, es un buen movimiento. Creo que los rumores que surjan alrededor de Chivas pueden ser los más relevantes tras haber presentado a Ricardo Peláez como su nuevo director deportivo, quien, seguramente llega con un presupuesto más amplio para buscar contrataciones… pero no veo que ninguna de estas venga con algún mexicano que esté en el fútbol europeo y mucho menos con Carlos Vela, el MVP de la temporada recién concluida en la MLS.

Poniendo sobre la mesa la posibilidad de ver a GRANDES figuras en México, nos atrevimos a preguntar, ¿quién sería el favorito? Sin duda Lionel Messi… si el argentino despedaza cada año la muy competitiva Liga de España, me gustaría ver qué es capaz de hacer con cualquier equipo en México.

Y por último, llegamos al tema de los jugadores mexicanos que regresan a clubes Mexicanos después de pisar Europa, y sugirió: Eso depende de un par de factores. Digamos, para un jugador como Diego Reyes, quien no cuajó una buena campaña en Europa y volvió para este certamen a los Tigres, fue muy redituable el cambio para su cuenta bancaria pero el nivel no.

El escalón de los jugadores más importantes de México en Europa (Chicharito, Guardado, Raúl Jiménez o el Chucky Lozano) no será volver a la Liga MX cuando sus carreras en Europa ya no les de para más, será firmar contratos en la MLS con equipos cuyos mercados mexicanos sean muy relevantes. Chicharito terminará su carrera en Estados Unidos, no en México… ¡Seguro!