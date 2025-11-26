Cartagena-Peñíscola e Inter-Palma, semifinales de la Supercopa de España masculina de fútbol sala

Sorteo de la Supercopa de España masculina de fútbol sala de 2026. - RFEF

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional de Fútbol Sala ha hecho este miércoles en Palma de Mallorca el sorteo de la próxima Supercopa de España masculina de fútbol sala, cuyos emparejamientos de semifinales serán Jimbee Cartagena Costa Cálida vs Servigroup Peñíscola y Movistar Inter vs Illes Balears Palma Futsal.

El sorteo, que se celebró en el Hotel Aubamar Suites & Spa, contó con la presencia del seleccionador de Argentina de fútbol, Lionel Scaloni. "El técnico campeón del mundo fue el encargado de extraer las bolas que decidieron los dos emparejamientos de semifinales", indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web.

Jordi Horrach, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB), también acudió al evento: "Quiero agradecer al Comité Nacional de Fútbol Sala y a José Miguel Monge, ya que desde el primer momento entendieron que el centenario de nuestra federación era importante durante el año que viene y la Supercopa de España de fútbol sala será el pistoletazo de salida", señaló al respecto.

José Miguel Monge, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, opinó que "hay dos títulos fundamentales en el fútbol sala y son la Copa de España y la Supercopa". "Ahí está la élite. Aquí juegan los campeones de campeones", agregó durante el sorteo de un torneo que se disputará el 3 y el 4 de enero de 2026 en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.