El Estadio La Cartuja acoge el próximo 22 de marzo la III Edición de 'LaLiga de las Mascotas'. - LALIGA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estadio La Cartuja acoge el próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 11.30 horas, la III Edición de 'LaLiga de las Mascotas', un evento lúdico y familiar que reunirá a las mascotas de siete clubes de LaLiga EA Sports y otros ocho de LaLiga Hypermotion.

Según un comunicado del Real Betis, será una jornada "para el disfrute de toda la familia y para transmitir a los más pequeños valores como el compañerismo, la deportividad, el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto entre clubes".

Las puertas del estadio se abrirán a las 10.30 horas para que los asistentes puedan acceder con antelación, conocer a las mascotas participantes, hacerse fotografías con ellas y disfrutar del ambiente previo al inicio de la actividad.

El programa incluirá diferentes pruebas dinámicas y divertidas sobre el césped, diseñadas para poner a prueba la agilidad, destreza y capacidad de cooperación de las mascotas. En una edición en la que competirán Palmerín (Betis), Babazorro (Deportivo Alavés), La Mosca Sisa (Girona FC), Amunt (Valencia CF), Dimonió (RCD Mallorca), Txurdin (Real Sociedad) y Datigol (Elche CF), de Primera División.

Mientras que de Segunda División, acudirán Granaín (Granada CF), Tamarro (Andorra CF), Pío Pío (UD Las Palmas), Koki (Córdoba CF), Pepe Zorrillo (Real Valladolid), Super Boke (Málaga CF), Quecete (Albacete Balompié) y Caballati (AD Ceuta).