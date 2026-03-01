La Cartuja reparte el derbi y el Valencia gana vida

Real Betis - Sevilla FC - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Elche y Espanyol chocaron (2-2) en el gafe del año

El Celta ganó en Montilivi para apuntar hacia arriba

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Real Betis y el Sevilla empataron (2-2) este domingo en el derbi sevillano de la jornada 26 de LaLiga EA Sports celebrado en La Cartuja, mientras que el RC Celta superó (1-2) al Girona, el Valencia venció (1-0) al CA Osasuna, y Elche y Espanyol (2-2) empataron para seguir sin ganar el 2026.

El día señalado en la capital andaluza no tuvo vencedor. El primer tiempo fue del Betis y el segundo del Sevilla, dejando escapar una renta de 2-0 el equipo de Manuel Pellegrini, quinto con 43 puntos, ante la buena reacción de los de Matías Almeyda (30). El equipo bético, en un ambiente espectacular con la mejor entrada de La Cartuja, fue de más a menos, con los goles de Antony y Álvaro Fidalgo en un primer tiempo de euforia verdiblanca.

El brasileño marcó de chilena y el refuerzo de invierno de Pellegrini culminó una salida perfecta de los locales en el 2-0. Sin embargo, la producción del Betis bajó en el segundo tiempo, dejando que el Sevilla creciera en la posesión y en las llegadas. Alexis Sánchez recortó distancias e Isaac Romero empató en el 85'. Al final, el derbi pudo caer de cualquier lado, con un balón al poste de Abde y otra clara para los visitantes con Akor Adams.

El empate del Betis lo aprovechó el Celta en el duelo que cerró la jornada por este domingo, con 40 puntos para mirar hacia arriba. Los de Vigo vencieron en su visita a un Girona que marchaba en buena dinámica pero que no pudo con un Celta serio pese a sus rotaciones. Los visitantes ya mostraron sus intenciones en un primer tiempo esquivo, que se saldó con el 1-0 de Vladyslav Vanat.

Paulo Gazzaniga evitó el premio a las ocasiones del Celta, pero el meta local no pudo hacer nada ante el misil de Ferran Jutglà en el 1-1. El partido giró cuando el Girona había estado rondando el segundo y volvió a la carga con la entrada de un Azzedine Ounahi desequilibrante. Un gol en propia puerta de Vitor Reis dio el 1-2 para el Celta, que defendió Ionut Radu en el arreón de un Girona que de momento mantiene margen con el descenso.

Mientras, la lucha por abajo sonrió a un Valencia que frenó la racha de Osasuna para sumar 29 puntos, cinco más que el descenso. El equipo 'che' estuvo impulsado por Omar Sadiq y Largie Ramazani, protagonista y artífice del penalti del 1-0. En cambio, al conjunto 'rojillo' le faltó presencia en área rival, sometido por momentos por un Valencia que frenó bien a Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Los de Carlos Corberán dieron un paso al frente para ir a por el partido en el segundo tiempo. Entonces llegó el penalti, que tuvo que meter dos veces Ramazani por una invasión de área, y Osasuna estuvo cerca de empatar y encadenar siete partidos sin perder, pero Stole Dimitrievski aseguró los tres puntos vitales para Mestalla.

ELCHE Y ESPANYOL NO SABEN GANAR EL 2026

Por otro lado, en el Martínez Valero, dos equipos sin ganar en 2026 como Elche y Espanyol siguieron su bache tras un loco desenlace en la sesión matinal. Kike García golpeó a los siete minutos para los catalanes, obligando a remar a la contra a un Elche que no le daba con la posesión para generar peligro. Con todo y cierta fortuna, Marc Aguado hizo el 1-1 antes del descanso.

La reanudación fue ilicitana, con un gran remate de Rafa Mir, y el Martínez Valero empujó, pero en el minuto 57, Carlos Romero hizo la fiesta por su cuenta con un golazo para el 1-2. Los de Eder Sarabia tuvieron que manejar la urgencia del momento, contra las cuerdas y con tensión en el campo por la denuncia racista de Omar El Hilali que recogió el árbitro en su acta.

Con más corazón que fútbol, los locales se volcaron y Grady Diangana llegó a marcar pero en fuera de juego. Ya camino al descuento, una mano de Romero valió penalti en el VAR, y Rafa Mir, señalado minutos antes por El Hilali, hizo el 2-2 que deja dos puntos por encima del descenso al Elche y con 36 al Espanyol.