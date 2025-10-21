Carvajal critica a Tebas y el partido en Miami: "Quedará una mancha en su competición si se celebra"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Daniel Carvajal, primer capitán del Real Madrid, ha dicho que "incumplir el reglamento es adulterar la competición", en alusión directa al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y ha añadido que "quedará una mancha en su competición si se celebra" el encuentro liguero previsto para jugarse en Miami (Estados Unidos).

"Hola señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de RMTV lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas", comentó Dani Carvajal este martes en su cuenta de Instagram.

"Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido", concluyó el breve pero conciso mensaje de Carvajal sobre el partido de LaLiga EA Sports que podrían disputar Villarreal CF y FC Barcelona el próximo 20 de diciembre en Florida.