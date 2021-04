Carvajal: "Damos un paso atrás para ganar el título"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Real Madrid Dani Carvajal lamentó "un paso atrás" en la lucha por LaLiga Santander con Atlético y Barça, después de empatar (0-0) este sábado ante el Real Betis, para pensar ahora en el choque contra el Chelsea en Liga de Campeones.

"El equipo ha salido a ganar, no lo hemos hecho lo suficientemente bien y damos un paso atrás para ganar el título, en el último cuarto no hemos estado finos, nos ha faltado hambre de ir a por balones, un empate que nos aleja del liderato, intentaremos sumar los 15 puntos que quedan", dijo.

El internacional español reconoció en declaraciones a Movistar Plus que perdieron una oportunidad. "El calendario es muy exigente y la gran cantidad de bajas no solo se nota en no poder contar con todos sino que los que juegan no descansan", afirmó sobre el desgaste físico de la plantilla.

"Nos quedan 15 puntos, mensaje de optimismo, pero hoy era una oportunidad de dormir líderes, meter presión, se nos escapa una oportunidad para ganar el título. Temporada rara, extraña y dura, me he encontrado bien", añadió, hablando también en lo personal.

Carvajal se refirió al duelo del martes ante el Chelsea en la ida de semifinales de la Champions. "El equipo lo ha dado todo, estamos entre los cuatro mejores y queremos estar entre los dos. Saldremos el martes a por todas", terminó.