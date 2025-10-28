Carvajal deberá someterse a una artroscopia en su rodilla derecha

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal pasó de nuevo por el quirófano, sometiéndose a una artroscopia, para solucionar un problema detectado en la rodilla derecha, la que se lesionó de gravedad hace algo más de un año, pudiendo ahora estar varios meses alejado de los terrenos de juego.

"Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", anunció el conjunto merengue en un comunicado.

El lateral derecho comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días, después de la operación avanzada por el Real Madrid este lunes, al diagnosticar al jugador "la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha".

El club merengue, como es habitual, no indicó ningún periodo de baja para el futbolista de Leganés, aunque lo más probable es que no pueda volver a estar a las órdenes del técnico Xabi Alonso hasta el 2026.

El madrileño había vuelto a los terrenos de juego este domingo durante el Clásico, disputando cerca de media hora en sustitución de Fede Valverde y tras haberse recuperado de una lesión muscular en el sóleo sufrida a finales de septiembre durante el derbi ante el Atlético de Madrid.