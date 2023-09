Carvajal: "No digo que Jenni no sea víctima, hay que preservar la presunción de inocencia"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El jugador de la selección española Dani Carvajal aseguró este miércoles que "en ningún momento" afirmó que la futbolista Jenni Hermoso "no sea víctima", enfatizando en la "presunción de inocencia de todas las personas", al mismo tiempo que resaltó el trato "excepcional" con el ya suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, quien cree que no está "pasando momentos agradables"

"En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", indicó en rueda de prensa sobre la actitud de Rubiales en la celebración del Mundial femenino conquistado por España, en la que el presidente suspendido besó a la jugadora.

Sobre su relación con Rubiales, Carvajal manifestó que "siempre ha sido un trato profesional excelente" y "excepcional". "Nos ha ayudado en campeonatos, con las familias, viajes. Yo no soy quien como para limpiar, hacer y deshacer en la RFEF, hablo por la parte que me toca, y no le puedo poner ninguna pega", explicó.

Así, el jugador se reafirmó en su defensa de la presunción de inocencia, que recordó "es un derecho constitucional". "No puedes culpabilizar o victimizar a nadie sin ninguna sentencia en firme", argumentó, adelantando que no dará su opinión sobre todo lo acontecido desde que Rubiales besó a Hermoso en la entrega de medallas de la final del torneo.

"La repercusión es altísima para lo bueno y lo malo. En ningún momento he dado mi opinión y así va a ser, cada uno puede hacer lo que considere pertinente", dijo, antes de reconocer que "no es un tema agradable" para el equipo. "Ojalá solo se hubiese hablado del Mundial. No es una situación cómoda, pero hay que afrontar la realidad". Intentamos que a nivel mediático todo se calme", indicó.

Así, el jugador del Real Madrid describió que fue "muy complicado poner de acuerdo a 24 opiniones" para el comunicado lanzado por la plantilla de 'La Roja' en el inicio de la presente concentración sobre este asunto. "Lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas como para nosotros y cualquier aficionado. Fue un comunicado acorde a la situación y a lo que representamos", agregó.

"Mostramos nuestro desacuerdo con los actos de Rubiales, él mismo ha pedido disculpas y ha asumido su error. Defendemos los valores del deporte y los que queremos que refleje el fútbol español. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero pensamos que el comunicado era acorde a la situación", reiteró.

Además, Carvajal explicó que el comunicado --mostrando su rechazo a "unos comportamientos inaceptables" de Rubiales que "han perjudicado a la imagen del fútbol español"-- se redactó "evitar esa desconcentración" y poder "hablar solo de fútbol". De este modo, valoró la postura del seleccionador, Luis de la Fuente, y su rueda de prensa en la que "aclaró" sus aplausos al presidente suspendido durante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF.

"En el ámbito deportivo, estamos a muerte con él. Fue partícipe de la Liga de Naciones, nos llevó al título y ahora tenemos un objetivo bonito por delante", opinó, aunque no entró en "decisiones internas" sobre la continuidad del de Haro y la destitución de Jorge Vilda como seleccionador femenino.

En el terreno deportivo, el veterano lateral derecho analizó la manera de trabajar de De la Fuente, que a diferencia del exseleccionador Luis Enrique les pide "transiciones más rápidas, acabar jugada bastante antes y ser algo más directos en la parte ofensiva".

Con esas premisas, la selección española afronta dos encuentros claves ante Georgia y Chipre de cara a la clasificación para la Eurocopa. "El vestuario esta focalizado en Georgia, es un partido clave y así tenemos que demostrarlo en el terreno de juego", aseguró, y lo harán con el delantero Álvaro Morata como capitán.

"Álvaro es el capitán, es veterano, tiene 30 años y ha pasado por muchos clubes y muchas experiencias. Tiene una capacidad de liderazgo envidiable, no hay dudas", alabó al rojiblanco, preguntado por una posible falta de esa figura clara de liderazgo que sí hubo en el pasado.

Finalmente, Carvajal abordó la actualidad madridista, destacando que, aún sin Karim Benzema y Marco Asensio, son "los más goleadores de la Liga". "Bellingham ha venido para suplir a Karim. La plantilla está cerrada, somos un equipo completo, no creo que falte un '9'", concluyó.

