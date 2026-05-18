Carvajal: "Seis Champions y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra"

Archivo - Dani Carvajal - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Dani Carvajal tiene claro que no continuar en el Real Madrid ha sido "una de las decisiones más difíciles" de su vida, pero también que, tras "seis Champions y 27 títulos", se va "tranquilo y en paz" después de haber "cumplido" lo que dijo cuando fue presentado en 2013, y con "el corazón lleno y un orgullo eterno".

"Hola madridistas, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida, este fin de semana me vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002 cuando recibí el mejor regalo que un niño podía imaginar, la equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid", señala Carvajal en un vídeo en la web del club madridista.

El de Leganés advierte que entonces "aquel niño soñador jamás habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida". "Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de 'La Fábrica', creciendo como futbolista y sobre todo como persona. Allí aprendí lo que significa defender este escudo, entendí que ser madridista no es sólo jugar al fútbol, que es una forma de entender la vida", detalla.

El madrileño recuerda "aquel ascenso histórico con el Castilla" en el año 2012, "una gesta" que guarda "con un cariño especial". "Después, tras un año en tierras germanas, volví a casa, volví al lugar donde siempre quise estar", remarca en relación al año que pasó en las filas del Bayer Leverkusen, donde inicialmente había sido traspasado por cinco años, pero que fue recuperado por el Real Madrid tras su primera óptima campaña.

"Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar. Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La 'Décima', tres Champions consecutivas, ligas, remontadas imposibles, dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca. Sólo quien ha estado dentro de este estadio puede entender la magia que se siente cuando este club desafía lo imposible", subraya.

De todos modos, "el camino no siempre fue llano". "Hubo lesiones, caídas y momentos de duda que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre, me levanté, porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es el no rendirme jamás", advierte.

"El día de mi presentación os dije que me iba a dejar hasta el último aliento en el campo por hacer mejor a este club y a este equipo. Hoy, seis Champions y 27 títulos después, me voy tranquilo y en paz sabiendo que he cumplido mi palabra", asegura.

Carvajal cierra su paso por el conjunto madridistas "después de más de 450 partidos entregándole absolutamente todo". "Sólo puedo deciros gracias, por cada aplauso, por cada noche mágica, por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Gracias por estar también en los momentos difíciles, por vuestro cariño incondicional y por hacerme sentir parte de algo muchísimo más grande que yo", expresa a la afición.

"Me voy con el corazón lleno y con un orgullo eterno, sabiendo que lo dejé todo por este club. Porque ser madridista no se explica, se siente.

Hasta siempre, Real Madrid", sentencia el lateral derecho de 35 años.