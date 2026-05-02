Carvajal sufre una fisura en el quinto dedo del pie derecho

Daniel Carvajal of Real Madrid CF looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Allianz Arena on April 15, 2026 in Munich, Germany. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho, ha confirmado este sábado el club blanco, por lo que el lateral estará por lo menos dos semanas alejado de los terrenos de juego.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho", anunció la entidad madridista en un comunicado.

El de Leganés, que no ha contado con excesivos minutos desde la llegada de Álvaro Arbeloa, queda "pendiente de evolución", aunque podría estar de baja unas dos semanas, por lo que se perderá, al menos, el duelo de este domingo ante el RCD Espanyol, el Clásico frente al FC Barcelona de la próxima semana y el choque ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu.