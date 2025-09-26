Archivo - La Casa de Campo de Madrid acoge este sábado la Carrera Popular del Corazón. - ALEJANDRO SANCHO PEREZ - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entorno de Madrid Río y la Casa de Campo acogen este sábado la Carrera Popular del Corazón, promovida por la Fundación Española del Corazón (FEC) y que constará de una carrera de 10 kilómetros, una marcha de 4,5 kilómetros y otras pruebas infantiles en la que participarán más de 5.000 corredores.

La Carrera Popular del Corazón, que servirá de antesala al Día Mundial del Corazón, cuyo 25 aniversario es el 29 de septiembre, arranca este viernes con la prueba virtual que permitirá a participantes de toda España moverse por su corazón.

A partir de las 9:00 horas, los corredores tomarán parte en la prueba de 10 kilómetros, con salida y meta en la explanada del Puente del Rey, en pleno Madrid Río, y que será una de las primeras carreras tras el verano para conseguir un registro oficial, válido para la San Silvestre Vallecana.

Tras la entrega de premios a los más rápidos, tendrá lugar la prueba familiar y más multitudinaria, la marcha de 5 kilómetros, una distancia apta para todos los públicos y para compartir en familia.

Los pequeños de la casa serán los encargados de culminar la Carrera Popular del Corazón, a partir de las 12:30 horas, con distancias adaptadas según la edad y que se llevarán su medalla como premio por el esfuerzo.

Desde este viernes ya se puede disputar esta Carrera Virtual del Corazón, para la cual será necesario el uso del dispositivo móvil o el GPS para registrar la distancia y el tiempo en las tres modalidades virtuales disponibles: 10 kilómetros, 5 kilómetros o carreras infantiles.

En concreto, se podrá emplear tanto la aplicación oficial de la carrera (disponible en iOS y Android), como algunas de las aplicaciones deportivas más usadas por los deportistas, como Garmin, Strava o Polar.