La Casa Palacio de Las Palmas recibe la Copa de la Reina en la cuenta atrás para la final - RFEF

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 arrancó de manera oficial este jueves en el Palacio de Las Palmas de Gran Canaria sus actos previos y de celebración, antes de que ruede el balón el sábado, con la presentación del partido que medirá a FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El trofeo que levantarán blaugranas o rojiblancas el sábado por la noche en el Estadio de Gran Canaria llegó a la sede del Cabildo grancanario en manos de las embajadoras Virginia Torrecilla y Ana Romero, para presidir el acto institucional que contó con el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Además, también participaron su vicepresidente, Teodoro Sosa; el consejero de Deportes, Aridany Romero, y el presidente en funciones de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia Alemán. En clave Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estuvieron presentes también la seleccionadora Sonia Bermúdez y su segunda, Iraia Iturregi.

Morales dio la bienvenida a la Copa e hizo hincapié en la magnitud de un evento que "representa el esfuerzo, el talento y el crecimiento implacable del fútbol femenino español". "El fútbol femenino es una fuerza imparable", dijo Ana Romero.

Por su parte, una emocionada Virginia Torrecilla aprovechó su intervención para "animar a todas las personas que aún no se han vinculado al fútbol femenino que le den una oportunidad y que disfruten mucho de este gran partido".

El acto terminó con una visita a la exposición 'Las reinas de España. Historia de la Copa de SM la Reina' que disfrutaron atentamente los allí presentes y que podrá recorrer el público general este jueves y el viernes.