La Casa Real y el Gobierno felicitan a María Pérez tras ganar su tercer oro mundial de atletismo

Archivo - Maria Perez of Spain celebrates the gold medal during Marathon Race Walk Relay Mixed of the Athletics on Trocadero during the Paris 2024 Olympics Games on August 7, 2024 in Paris, France. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real y el Gobierno han felicitado en redes sociales a María Pérez tras haber ganado esta madrugada en Tokio su tercer oro mundial de atletismo en la disciplina de 35 kilómetros marcha.

A través de una publicación en X, la Casa Real ha transmitido su enhorabuena a la atleta andaluza: "Con este tercer oro mundial confirmas lo que ya sabíamos: naciste para hacer historia".

Asimismo, le han referido que es "leyenda viva del atletismo y referente del deporte español".

De su lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado a Pérez de "espectacular" por la reválida de este título. "Eres historia del deporte español. Inspiración y ejemplo para todos", ha glosado.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha subrayado que Pérez es "el símbolo de una generación de mujeres que están transformando la realidad deportiva de nuestro país, con coraje y una determinación inquebrantable".

"El deporte femenino ya no pide permiso; avanza imparable. Nuestras deportistas no tienen límites", ha remachado Alegría.

La atleta granadina, con un tiempo de 2h39:01, se ha convertido este sábado en campeona del mundo en la citada modalidad revalidando así el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría) y elevando su medallero particular a tres oros, algo que ningún hombre o mujer había logrado jamás en el atletismo español.