La Casa Real felicita a Audrey Pascual y destaca su "talento, esfuerzo y capacidad de superación"

ITALY, VENETO - MARCH 7, 2026: Audrey Pascual Seco of Spain competes in the women's downhill sit-skiing event during the 2026 Winter Paralympic Games on the Olympia delle Tofane of the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d'Ampezzo, Province of Belluno - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de S.M. El Rey ha felicitado a la esquiadora española Audrey Pascual por su medalla de plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), un éxito que reconoce su "talento, esfuerzo y capacidad de superación".

"Felicidades a nuestra abanderada, Audrey Pascual, por esta histórica medalla de plata en Milán-Cortina 2026 que inaugura el medallero español en estos Juegos Paralímpicos de Invierno. Un éxito que reconoce tu talento, esfuerzo y capacidad de superación. ¡Enhorabuena!", señaló en redes sociales.

La madrileña, de 21 años, conquista la medalla número 44 en Juegos Paralímpicos para España, que se marchó de vacío hace cuatro años de Pekín, la decimoséptima de plata y la primera para una esquiadora de alpino desde 1998, cuando Magda Amo logró en Nagano (Japón) un póquer de oros. Además, se convirtió en la primera española con discapacidad física, mujer u hombre, en ganar una medalla paralímpica invernal en esquí alpino.