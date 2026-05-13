Casademont Zaragoza y Valencia Basket abren la reedición de la final en la LF Endesa

Archivo - Cristina Ouvina of Valencia Basket looks on during the match of the I edition womens of the Ciutat de Valencia Trophy between Valencia Basket and MKS Polkowice at the Fuente de San Luis "la Fonteta" pavilion. On September 7, 2021. Valencia, Spa - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Casademont Zaragoza y Valencia Basket abrirán este jueves (21.00 horas)en tierras mañas la última eliminatoria por el título de la Liga Femenina Endesa 2025-26, bajo formato al mejor de tres partidos, con el primero de sus enfrentamientos y reeditando la final del curso pasado, pero en esta ocasión con el factor cancha a favor del equipo aragonés.

Tras haber liderado de forma sólida la liga regular de esta LF Endesa gracias a un balance de 27 victorias y tres derrotas en sus 30 jornadas, el Zaragoza afrontó los 'playoffs' con la moral altísima y se deshizo del Ingeniería Ambiental CAB Estepona en cuartos de final mostrándose muy superior tanto en el duelo de ida (68-84) como en el de vuelta (90-49).

Eso sí, luego en semifinales contra el Perfumerías Avenida tuvo susto el conjunto maño tras perder en Salamanca su encuentro de ida (69-67), si bien remontó en el compromiso de vuelta (67-56) al calor de su público en el Pabellón Príncipe Felipe. Haciéndose fuertes en casa, las jugadoras entrenadas por Carlos Cantero recibirán ahora a un adversario crecido.

Así, el Valencia acabó tercero la liga regular con 21 triunfos y nueve derrotas, y más tarde en 'playoffs' supo sufrir. En cuartos de final, el Durán Maquinaria Ensino estuvo cerca de sorprender a las valencianas tanto en la ida (72-85) como en la vuelta (73-70). Superado ese escollo, las pupilas de Rubén Burgos batieron al Spar Girona en una 'semi' de infarto.

Habiendo ganado la ida en el Roig Arena por 67-66, el equipo 'taronja' sobrevivió a la cita gerundense de vuelta, pues finalmente empató (73-73) pese a haber estado nueve puntos abajo (70-61) durante el cuarto cuarto. "Como no puede ser de otra manera, el equipo llega muy motivado, muy emocionado", resumió Rubén Burgos este miércoles en rueda de prensa.

"Creo que también con la confianza que dan las eliminatorias, pero muy conscientes de que la final será superexigente contra un rival que ya hemos jugado muchas veces, con victorias y con derrotas", avisó el técnico 'taronja' en la víspera del inicio del cruce definitivo por ser campeón.

Por último, afirmó que sus jugadoras están "preparadas con la mejor energía y mentalidad posible para ejecutar los detalles que nos han funcionado", abogando por "mejorar" y "adaptar las situaciones a la realidad actual del equipo y sobre todo pensando en esos primeros 40 minutos en los que el hecho de estar fuera de casa hace que todavía tengamos que estar más centrados, más juntos y concentrados".