Casemiro dejará el Manchester United tras esta temporada

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista brasileño Casemiro anunció este jueves que dejará el Manchester United este verano, cuando termina su contrato con el conjunto inglés, al cual llevará "siempre" en su corazón.

"He tomado la decisión de que estos sean mis últimos cuatro meses en Old Trafford", anunció el propio jugador en un video con imágenes de las últimas temporadas con el United. "El Manchester United estará siempre en mi corazón. 'Red devil' para siempre", añadió.

Casemiro fue presentado en Old Trafford en agosto de 2022, lleva 146 partidos con el club de Mánchester y 21 goles, y se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su gen competitivo y calidad en el centro del campo, anotando además goles importantes.

El capitán brasileño, de 33 años, jugó un papel fundamental para que el United ganara la Carabao Cup 2023, con un gol de cabeza contra el Newcastle, y también ganó la FA Cup en 2024. Casemiro se unió al United tras ganar 18 títulos con el Real Madrid y, de momento, habrá que esperar para saber su próximo destino.