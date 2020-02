Casemiro, sobre el 1-1: "Si el VAR no lo ha visto, no podemos hacer nada"

Fútbol/Champions.- Casemiro, sobre el 1-1: "Si el VAR no lo ha visto, no podemos

Fútbol/Champions.- Casemiro, sobre el 1-1: "Si el VAR no lo ha visto, no podemos - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Carlos Henrique Casemiro ha lamentado este miércoles que, "si el VAR no ha visto" empujón en la jugada del 1-1, ni él ni sus compañeros del Real Madrid pueden "hacer nada" en un lance que impulsó al Manchester City para llevarse el triunfo (1-2) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El VAR está para esto... Pero si el VAR no lo ha visto, no podemos hacer nada", se ha resignado Casemiro, ante los micrófonos de Movistar Plus. "La eliminatoria no está perdida. Si hay un equipo que puede remontar, es el Real Madrid", ha subrayado.

"Han sido 75 minutos espectaculares contra un gran equipo y luego en 25 minutos no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ellos han remontado y esto no está acabado, pero sabemos que tenemos mucho trabajo por delante", ha confesado el centrocampista brasileño.

Así, Casemiro ha indicado que su equipo se había echado "para atrás" al encajar ese 1-1 polémico. "Y claro, contra un gran rival, ellos te llegan dos veces y te meten dos goles", ha añadido, sobre un gol donde Sergio Ramos se quejaba de un empujón por parte de Gabriel Jesus.

"No hay excusas, sabemos que el fin de semana tenemos un partido muy importante y hay que mirar hacia delante. El City ya es pasado, tenemos que pensar ahora en el Barcelona y descansar", ha continuado Casemiro, afirmando que el duelo de vuelta "va a ser muy difícil en Inglaterra".