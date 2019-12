Casemiro: "A mí el VAR no me gusta, quizá el árbitro puede al menos revisar la jugada"

Publicado 18/12/2019 23:32:34 CET

Fútbol.- Casemiro: "A mí el VAR no me gusta, quizá el árbitro puede al menos rev - Xavi Bonilla / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, apuntó a que "el VAR está para ayudar" pero no entendió que el árbitro no revisara los penaltis que reclamaron los blancos este miércoles en el Camp Nou ante el FC Barcelona.

"El VAR está ahí para ayudar, el árbitro está para hacer lo mejor. Intenta hacer lo mejor, quizá puede al menos revisar la jugada. Quizá puede preguntar cómo fue la jugada, si hay contacto, si no. Es ya pasado. Al menos revisarlo sería importante para el fútbol", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El jugador brasileño dejó su opinión en contra de un fútbol con VAR, pero no encendió más la polémica de un Clásico en el que el Madrid reclamó dos penaltis a Varane. "Es desconcertante que el VAR no se consulte en dos jugadas clarísimas", había dicho poco antes el director de relaciones instituciones, Emilio Butragueño.

"A mí el VAR no me gusta. Lo más bonito son las discusiones, los fallos, cuando se equivocan, cuando aciertan. Quizá puede ser el VAR cuando se mete o no gol. Estamos intentado transformar el fútbol más perfecto, pero es más bonito los errores, las discusiones de la calle, pero un equipo puede salir perjudicado", dijo Casemiro.