Casi 400 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad durante el derbi sevillano de este domingo

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, preside la reunión de seguridad sobre el derbi sevillano del 30 de noviembre. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

396 efectivos de diferentes unidades de la Policía Nacional participarán este domingo en el operativo desplegado en Sevilla para el derbi que jugarán el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas).

En una nota de prensa, subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que el operativo "permitirá un entorno seguro antes, durante y después del encuentro", especialmente en zonas como Nervión y los hoteles de concentración. En esta línea, ha indicado que la Policía Nacional "mantendrá una vigilancia reforzada previa al encuentro para anticiparse a cualquier movimiento de grupos radicales".

Por otra parte, el subdelegado ha apelado además a la afición "a disfrutar del partido con civismo, contribuyendo a que el derbi se viva como una jornada de convivencia y deporte".

El servicio diseñado por la Policía Nacional, que activó el sábado en su Fase Precrítica, incluye unidades como la de Atención al Ciudadano y de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (BPSC), así como miembros de la Brigada Provincial de Información, entre otras.

Este domingo dará comienzo la Fase Crítica antes del partido, en la que efectivos de la IV Unidad de Intervención Policial (UIP) ofrecerán servicio de protección en los alrededores del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, apoyados por la Unidad de Caballería, especialmente en zonas de concentración de los seguidores. Esta acción se complementará con el servicio de protección en los hoteles de concentración de ambos equipos y del trío arbitral, manteniendo la seguridad en los mismos y en su posterior traslado hasta el estadio.

Una vez iniciado el partido, la UIP mantendrá vigilancia en el interior y exterior del estadio, apoyada en los alrededores del recinto por la Unidad de Caballería, y supervisando al personal de seguridad privada. Al finalizar el encuentro, los efectivos permanecerán en las inmediaciones prevenir posibles altercados.

Toscano ha destacado que todo este dispositivo contará además con la colaboración de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Servicio de Emergencias 061 y Lipasam, "con el objetivo de que la jornada transcurra con la mayor normalidad y seguridad para todos".

En el encuentro celebrado este miércoles han participado, además de representantes de la Policía Nacional y de ambos equipos de fútbol, miembros de la Policía Adscrita, Policía Local, así como responsables del servicio de ambulancias adscritas a la Consejería de Salud y Consumo.