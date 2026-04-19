Casi 4,3 millones de espectadores vieron la final de la Copa del Rey en La 1

Players of Real Sociedad celebrate with the trophy during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.286.000 espectadores presenciaron este sábado en La 1 (19,4%) la final de la Copa del Rey, en la que la Real Sociedad se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, copando un 37,3% de share y 8.552.000 contactos.

El encuentro fue lo más visto del año en televisión, tras las Campanadas de Nochevieja. Además, consiguió el minuto de oro del sábado, a las 23.52 horas, con una media de 5.363.000 personas (47,3%).

También fue líder en todas las franjas de edad: un 50,8% de 4 a 12 años; 58,5% de 13 a 24; 42,1% de 25 a 44; 38,7% de 45 a 64 años; y un 30,9% en mayores de 65 años. En la prórroga, la audiencia ascendió a una media de 4.705.000 seguidores, un 39,6% de cuota y 6.585.000 espectadores únicos, y culminó con la tanda de penaltis, que se elevó hasta el 45,5% de cuota, 5,2 millones de espectadores y más de 5,6 millones de contactos.

Tras finalizar el partido, el post de la final de la Copa del Rey consiguió un 29,6% de cuota, 2,5 millones de espectadores y 6.362.000 contactos. La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, con 'T'AMARÉ', canción ganadora del Benidorm Fest 2026, durante el previo de la final de Copa en el estadio de la Cartuja, reunió a una media de 1.162.000 espectadores y un 15,2% de cuota.

En RTVE Play, la final fue seguida en directo por 558.660 visitantes únicos (865.417 visualizaciones totales) a través de todas sus señales disponibles.

Por otra parte, la goleada de la selección española femenina de fútbol a Ucrania, de clasificación para el Mundial 2027, reunió por la tarde en La 1 a 2.460.000 espectadores únicos (9%).