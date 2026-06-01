Casi 900 detenidos en los disturbios en Francia tras el triunfo del PSG en la Champions

30 May 2026, France, Paris: Paris Saint Germain fans clash with police officers after winning the UEFA Champions League Final soccer match between Paris Saint Germain and Arsenal. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

PARÍS, 1 Jun. (dpa/EP) -

Más de 890 personas fueron detenidas en toda Francia durante los disturbios que se produjeron tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, según informó el lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Se trata de un 45% más de detenciones que tras la victoria del club parisino el año anterior, según declaró el ministro a la emisora France Inter. Además, afirmó que el elevado número de detenidos demostraba que las fuerzas de seguridad habían hecho bien su trabajo, ya que se sabía de antemano que habría disturbios.

Estos estallaron en varias ciudades francesas tras la victoria del PSG sobre el Arsenal inglés en los penaltis para levantar su segunda Champions consecutiva. En algunos lugares, se saquearon tiendas y se provocaron incendios.

En los Campos Elíseos de París, donde se habían reunido miles de personas por el triunfo del conjunto galo, se produjeron enfrentamientos entre individuos enmascarados y las fuerzas de seguridad, con un total de 178 policías heridos.