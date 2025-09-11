Casi la mitad de la Premier League y la EFL está en "posible escenario financiero catastrófico"

43 clubes ingleses tienen reservas de efectivo para un solo mes

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fair Game, una coalición de clubes profesionales de fútbol de Inglaterra y de Gales, ha asegurado que casi la mitad de los clubes de la Premier League y la English Football League (EFL) tiene reservas de dinero en efectivo para un solo mes, presentando así "un posible escenario financiero catastrófico".

Además, Fair Game dijo haber advertido al nuevo Regulador Independiente del Fútbol "que tiene una tarea gigantesca por delante" para ponerse a punto después de que el 'Índice de Juego Limpio 2025' haya revelado que "solo cuatro clubes están preparados a tiempo completo para el regulador".

"En lo que supone una gran llamada de atención para la industria del fútbol", según indicó este jueves Fair Game en su página web, su reciente informe "también presenta un posible escenario financiero catastrófico, ya que casi la mitad de los clubes de las cuatro principales ligas se encuentra en una situación de escasez de recursos".

"El estudio muestra que 43 clubes tienen menos de un mes de reservas de efectivo para cubrir sus gastos operativos", añadió el comunicado oficial a raíz de un análisis descrito como "más completo del fútbol profesional masculino jamás producido" por Fair Game y que "evalúa 22.000 puntos de datos en 164 clubes de la pirámide del fútbol inglés".

"El 'Índice' de este año se ha alineado con los criterios que se espera que utilice el nuevo Regulador Independiente del Fútbol, que probablemente estará operativo antes de fin de año tras haber entrado en vigor en el verano. El 'Índice' identifica una serie de tendencias en toda la pirámide del fútbol, además de reconocer áreas de buenas prácticas y otorgar crédito a los clubes en la mejor posición para cumplir con los requisitos del regulador", explicó Fair Game en su nota de prensa.

Según los resultados de su nuevo informe, el Brighton & Hove Albion es el único club tanto de la Premier League como del Championship que se considera "preparado para el regulador". En League One y League Two, el Cambridge United, el Carlisle United y el AFC Wimbledon también han alcanzado el estatus de "preparado para el regulador".

Fuera de las cuatro divisiones superiores, solo el club semiprofesional Bath City, que compite en la Liga Nacional Sur, también se considera "preparado para el regulador". Por ello, Fair Game ha reconocido este año a estos cinco clubes con un Premio de Oro. También ha otorgado un Premio de Plata a nueve clubes por su buen progreso y un Premio de Bronce a 13 clubes por alcanzar un estándar mínimo. "Esto equivale a solo uno de cada seis clubes en los siete niveles de la pirámide del fútbol", advirtió.

Niall Couper, director ejecutivo de Fair Game, fue tajante: "Si alguien tenía dudas sobre si el fútbol necesita un regulador, el informe disipa esas dudas". "La imprudencia financiera es moneda corriente, la buena gobernanza es una rareza y los asuntos relacionados con la ética y el medio ambiente rara vez llegan a la sala de juntas", agregó al respecto.

"Hay algunas excepciones y nos complace apoyar a esos clubes. Son un ejemplo y el flujo financiero del fútbol debería recompensarlos", opinó Couper antes de afirmar que en Fair Game están "encantados de que ya exista un regulador, algo por lo que luchamos", y de que harán "todo lo posible" para que sea "un éxito". "Esperamos que el 'Índice 2026' muestre señales significativas de mejora en nuestro Deporte Nacional", concluyó.