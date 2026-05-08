Casillas: "Para mí el entrenador ideal para el Real Madrid es Xabi Alonso"

Presentación de la cobertura de Movistar+ de El Clásico con Carles Puyol e Iker Casillas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El exportero internacional español e histórico capitán del Real Madrid Iker Casillas ha señalado este viernes en Barcelona, en un acto de presentación de la cobertura de El Clásico de Movistar+ y LaLiga junto a Carles Puyol, que Xabi Alonso sigue siendo a su entender el técnico ideal para el conjunto blanco y que él lo ficharía de nuevo para el banquillo del Real Madrid de cara a la siguiente temporada.

"Nosotros vivimos una etapa difícil con Mourinho y ya está, no pasa nada, que me preguntéis por él no tengo problema. Pero para mí el entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso, era el entrenador perfecto dándole continuidad. Se tomaron decisiones, no salió bien", ha explicado Casillas.

En la misma línea, el excapitán blanco ha insistido en su preferencia por Xabi Alonso, técnico que empezó el presente curso y que fue destituido por Florentino Pérez, que apostó por un Álvaro Arbeloa que no ha podido enderezar el rumbo ni ganar ningún título.

"No es una cosa que tuviera que decidir yo (apostar de nuevo por Mouringo, quien fuera su entrenador), pero me gustaría que hubiera sido Xabi Alonso. Ha dado éxito al Bayer Leverkusen, tiene un sistema bueno, pese a su juventud. Si me preguntas, yo ficharía a Xabi Alonso", ha afirmado.

Casillas también ha reflexionado sobre la situación del Real Madrid y la gestión de los momentos complicados. "Al Madrid le toca ahora vivir la peor parte del fútbol, las cosas no acompañan. Somos futbolistas, queremos ganar títulos, pero a veces no sale como queremos. Es bueno pasar por momentos difíciles para volver a la senda del triunfo", ha señalado.

Sobre el FC Barcelona y la posibilidad de un alirón en el Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, para lo que la basta con empatar, ha sido claro en su enfoque competitivo. "El Madrid tiene que ganar y si el Barça tiene que ganar la Liga, que sea al siguiente partido. Me querría ir con la tranquilidad de que no han ganado la Liga", ha apuntado.

En cuanto a la experiencia de disputar El Clásico, Casillas ha subrayado la intensidad del duelo. "Cuando estás ahí metido eres consciente de todo lo que se vive. El tiempo pasa, estamos retirados, pero la gente sigue recordando estos momentos. Ha sido maravilloso formar parte de esos Clásicos", ha añadido.

Por último, el exguardameta ha valorado el panorama de la portería en la selección española. "Unai Simón ha sido el que más ha gozado de la confianza del seleccionador, es un gran portero. Hay que ser justo con David Raya, una temporada maravillosa. Y Joan Garcia está muy bien. Tienes donde elegir, y los tres te pueden dar garantías", ha concluido.