Casillas, Maldini, Beckham o Kaká felicitan a Sergio Ramos en su día histórico con España

Publicado 12/10/2019 23:11:35 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central de la selección española Sergio Ramos recibió este sábado la felicitación y el cariño de grandes del fútbol como Iker Casillas, Xavi Hernández o Paolo Maldini, después de cumplir 168 con la camiseta de España y convertirse en histórico jugador que más veces ha vestido 'La Roja'.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó en sus redes sociales un vídeo con los mensajes de viejos conocidos del fútbol español y mundial. Mientras rodaba aún el balón en Oslo, donde España se medía a Noruega en fase de clasificación para la Eurocopa 2020, llegaban ya los homenajes hacia el sevillano, el primera de un Iker Casillas que se vio superado por el que fuera su compañero.

"Muy buenas, número uno. Enhorabuena por llegar a esa cifra porque no es fácil y por superarla. Estoy convencido de que te quedan muchos partidos por jugar en la selección, que vas a llegar a una cifra histórica y difícil de superar. Disfrútalo. Es un placer que me hayas superado, que nos des alegrías a todos los españoles", comentó Casillas.

Ante los noruegos, donde el equipo de Robert Moreno cedió un empate (1-1), Ramos superó al meta. El vídeo de la RFEF, con fotos del andaluz, siguió con las palabras de Vicente del Bosque. "Quisiera mandarte mi felicitación más cariñosa y afectiva por este récord de partidos internacionales y decirte que ha sido un honor poder trabajar contigo. Has sido uno de nuestros héroes que durante estos últimos años hemos tenido tanto protagonismo en el fútbol mundial", afirmó el seleccionador campeón del mundo.

"Muchas felicidades, Sergio. Me alegro mucho por este récord fantástico, que sean muchos más, que sigas disfrutando y que te veamos disfrutar en la selección", dijo Xavi. Marta Torrejón, 90 partidos con la selección, también se sumó a la felicitación. "Enhorabuena por convertirte en el jugador con más internacionalidades de la historia. Te deseo lo mejor, eres un ejemplo para muchos y ojalá sean muchas más y podamos seguir disfrutando de tu fútbol", añadió.

Además, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se reconoció orgulloso de su capitán. "Felicitarte por tus 168 partidos con la selección, muy orgulloso de ti, todo los madridistas también. Vas a cumplir seguro muchos más", dijo. Otro ex del Madrid como David Beckham destacó el "momento increíble". "Debes estar muy orgulloso y tu familia también. Felicidades", añadió.

"Grande, Sergio. No tengo palabras para definir tu carrera. Has conseguido éxitos increíbles y has superado a una leyenda como Casillas. Es un logro histórico que tiene detrás un gran sacrificio y ganas de luchar. Por esto te admiro mucho", confesó el italiano Maldini. El brasileño Kaká le deseó "disfrutar mucho todavía jugando con la selección española".