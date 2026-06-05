Castellón y Almería abren los 'Playoffs' en Castalia

Castellón-Almería - LALIGA

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CD Castellón y UD Almería, sexto y tercer clasificados de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, abren este sábado en el SkyFi Castalia (21.00 horas) las semifinales del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, en un partido de ida en el que el conjunto 'orellut' tratará de golpear primero en casa antes de que todo se resuelva el martes en el UD Almería Stadium.

Después de 42 jornadas de lucha, castellonenses y almerienses no quieren fallar en el acto final. Así, en los próximos cuatro días buscarán convertirse en finalistas y citarse con UD Las Palmas o Málaga CF en la eliminatoria definitiva, que decidirá el equipo que acompañe a Real Racing Club de Santander y a RC Deportivo a la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto de Rubi culminó en la última jornada la conquista de la tercera plaza después de dejar escapar, con una racha de tres partidos sin vencer -un empate y dos derrotas-, el ascenso directo en favor del Dépor. Un gol de penalti de Sergio Arribas, Pichichi de Segunda con 25 goles, les permitió superar en su último duelo al Real Valladolid (1-0) y alcanzar los 74 puntos, uno por encima de malagueños y canarios.

Mientras, los albinegros se valieron de los tantos de Álex Calatrava y Israel Suero para derrotar frente a su público a la SD Eibar (2-1). De esta manera, consiguieron asegurarse la última de las posiciones de promoción con 72 unidades, las mismas que dejaron fuera al Burgos CF, penalizado por el criterio de desempate de enfrentamientos directos.

Ahora, el cuadro andaluz, que pisó Primera por última vez en la temporada 2023-24, asume la eliminatoria con el cartel de favorito ante un aspirante que sueña con regresar a la élite del fútbol español 35 años después -desde el curso 1990-91-, aunque ambos se intercambiaron victorias en la liga regular.

El primer duelo de la campaña, en Almería, se tradujo en un triunfo local con un solitario gol del defensa curazoleño Daijiro Chirino, exjugador 'orellut'; en la segunda vuelta, fueron los castellonenses los que se llevaron la victoria en casa con tantos de Ronaldo y Pablo Santiago.

Ahora, ambos quieren asestar el primer golpe, en un partido declarado de alto riesgo, antes de la resolución en Castalia. En caso de empate en el 'Playoff', habrá prórroga y, si el empate persiste, pasará de ronda el equipo mejor clasificado en la temporada regular, en este caso, el Almería.

El equipo indálico podrá contar con todos sus efectivos, incluido el portugués André Horta, que ha superado sus molestias musculares. Los de Pablo Hernández, en cambio, lamentará varias ausencias clave: la del lateral derecho Jérémy Mellot, lesionado, y la de los extremos Brian Cipenga y Awer Mabil, ya concentrados con Congo y con Australia para el Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CD CASTELLÓN: Matthys; Ruiz, Jiménez, Brignani, Sienra; Calatrava, Gerenabarrena, Barri, Santiago; Camara y Jakobsen.

UD ALMERÍA: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel de la Fuente.

--ÁRBITRO: Bestard Servera (C.Balear).

--ESTADIO: SkyFi Castalia.

--HORA: 21.00/Movistar+ y DAZN.