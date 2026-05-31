Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga, los 'playoffs' y el Mirandés, el descendido

Deportivo de La Coruña - UD Las Palmas - LALIGA

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La última jornada de la temporada regular de LaLiga Hypermotion no dejó cambios en el 'Top 6' y Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga serán los 'playoffs' en busca del último billete a la elite, mientras que el Leganés se salvó del descenso que consumió al Mirandés, con el 1-0 en el duelo directo en Butarque.

El Burgos, que aspiraba a colarse en la zona de promoción, ganó también su último partido, 1-0 al Andorra, pero se quedó séptimo con 72 puntos, los mismos que el Castellón, que tendrá la vuelta de su eliminatoria en Almería, tercero. Igualmente, Las Palmas, quinto, se medirá primero en casa y después en Málaga, cuarto.

Para asegurar esas semifinales, el Almería, que llegó a estar fuera de la promoción en una tensa jornada unificada, superó (1-0) al Real Valladolid con gol de Sergio Arribas de penalti. El Castellón, gracias a Cala e Israel Suero, ganó (2-1) a un Eibar que podía alcanzar el 'Top 6'. Además, el Málaga tiró una vez más de Chupete, autor de un doblete, contra el descendido Zaragoza (0-2).

El sábado 6, en Castalia, empezarán los 'playoffs', mientras que el domingo será el Las Palmas-Málaga. Los partidos de vuelta serán el martes y el miércoles. La final, entre los vencedores, se celebrará el domingo 14 (ida) y el sábado 20 (vuelta), todos los partidos, a las 21.00 hora peninsular española.

Por otro lado, el Racing de Santander, de regreso a Primera 14 años después, goleó (4-1) al Cádiz para proclamarse campeón de la Segunda en El Sardinero y levantar el trofeo ante su público. Peio Canales, un doblete de Juan Carlos Arana e Iñigo Vicente firmaron los tantos ante un Cádiz ya salvado y que no se jugaba.

El Deportivo de La Coruña, que tenía ya asegurado el otro ascenso directo a LaLiga EA Sports, ocho años después, perdió (1-2) con una Las Palmas que cumplió con los goles de Kirian Rodríguez y Marvin en los primeros 20 minutos. Los gallegos, con muchos cambios en su once, siguieron con su fiesta con una tremenda invasión de campo.

EL LEGANÉS SE SALVÓ POR MILÍMETROS

En Butarque terminó la temporada con un milagro que sonrió al Leganés, salvado con la permanencia gracias al 1-0 de Álex Millán que mandó a Primera RFEF al Mirandés. El gol sobre todo dio tranquilidad a los madrileños, porque les valía el empate pero se vieron contra las cuerdas durante gran parte del partido.

El conjunto burgalés, que necesitaba ganar para salir del descenso el último día y meter a los 'pepineros', llegaron a marcar dos goles, más un balón al poste, que fueron anulados con el VAR por sendos fueras de juego muy ajustados. Salim El Jebari fue el protagonista de ambos tantos, uno en cada parte, que hicieron sufrir de lo lindo a la afición del Leganés.

El cuadro local, que cambió el banquillo para esta final fichando a un viejo conocido como Carlos Martínez, estuvo a merced del Mirandés el primer tiempo. En la reanudación, Naím García tuvo una buena ocasión para el 'Lega', pero un nuevo gol anulado elevó la tensión hasta que Álex Millán remató el 1-0 en el minuto 69', tocado y hundido un Mirandés que, de jugar la final por el ascenso la pasada temporada, perdió la categoría del fútbol profesional.