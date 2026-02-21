El Castellón amarga a Las Palmas bajo la presión de Almería y Deportivo

Las Palmas - Castellón - LALIGA

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Castellón salvó un punto en el descuento (1-1) de su visita al Gran Canaria este sábado en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, meritorio por estar con uno menos pero insuficiente para asegurar el liderato este fin de semana, mientras que Almería y Deportivo de La Coruña vencieron por el ascenso directo.

El empate de Fabrizio Brignani en el minuto 94 repartió un choque para el que había hecho méritos el equipo visitante. Las Palmas metió de penalti en el primer tiempo, convertido por Jesé, y Dinko Horkas detuvo las ocasiones de un Castellón que rascó el punto cuando menos lo parecía, después de quedarse con diez por la segunda amarilla a Agustin Sienra en el minuto 85.

Los canarios tuvieron en su mano romper una mala racha que suma ya siete partidos sin ganar, y se ven en 42 puntos por los 49 de un Castellón que espera a lo que haga el Racing este domingo contra el Burgos para saber si sigue líder esta jornada. Mientras, el Almería (48 puntos) se colocó segundo gracias a una gran primera mitad ante su público.

Miguel de la Fuente y Álex Muñoz llevaron un 2-0 al descanso que no supo levantar el Córdoba, pese al tanto de Percan en el 77' nada más entrar al campo, y se queda a las puertas de la zona de promoción. Ambos equipos buscaban una cuarta victoria seguida que dio alas a los almerienses por el ascenso directo.

Por otro lado, el Deportivo (46) sacó los tres puntos de la exigente visita a Riazor de un Eibar que llegaba en buena racha y que mereció mejor suerte. Zakaria Eddahchouri adelantó a los locales pero Álvaro Ferllo fue el mejor de un Dépor que no tuvo freno a la reacción armera. Riazor se impacientó con los suyos y Yeremay Hernández fue expulsado en un tenso final de supervivencia gallega.

Además, por la parte baja, el Mirandés asaltó (1-2) El Alcoraz para dejar de ser 'farolillo rojo' y acercar la salvación, ante un Huesca peligrosamente cerca del descenso. Mientras, Luis Asué salvó (1-1) al Leganés, con el gol del empate en el minuto 89, ante una Cultural Leonesa que cerca estuvo de asaltar Butarque y salir de los puestos de descenso.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Granada 2-1.

-Sábado 21.

Leganés - Cultural Leonesa 1-1.

Deportivo de La Coruña - Eibar 1-0.

Huesca - Mirandés 1-2.

Almería - Córdoba 2-1.

Las Palmas - Castellón 1-1.

-Domingo 22.

Sporting de Gijón - Valladolid 14.00.

Andorra - Zaragoza 16.15.

Racing de Santander - Burgos 18.30.

Málaga - Albacete 21.00.

-Lunes 23.

Cádiz - Real Sociedad B 20.30.