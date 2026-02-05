El Castellón busca en Zorrilla presionar el liderato del Racing

Castellón - Leganés - LALIGA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Castellón visita este domingo el José Zorrilla para medirse al Real Valladolid, en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de asaltar el liderato y meter presión al Racing de Santander, que cierra la jornada el lunes con un duelo en los Campos de Sports de El Sardinero ante el colista Mirandés.

El Castellón tiene la oportunidad de asaltar el liderato, a distancia de dos puntos antes del comienzo de la jornada 25, aunque sea de manera momentánea hasta que el Racing de Santander juegue su partido, en Valladolid. Los albinegros necesitan seguir con la buena dinámica que viven desde la jornada 12, periodo en el que han sumado 30 puntos, el que más de toda la categoría. Una racha de resultados que le han permitido asentarse en puestos de ascenso directo.

Por el contrario, su rival, el Real Valladolid, vive su peor momento en la temporada, y sólo ha ganado en una de las últimas siete jornadas, en las que ha sumado cuatro puntos. Además, como local no gana en Liga desde el 3 de noviembre, lo que le ha precipitado en la clasificación hasta la zona baja, quedándose a sólo tres puntos de los puestos de descenso.

Ya el lunes, en el partido que cierra la jornada, llegará el turno del Racing de Santander que, en caso de que el Castellón sume los tres puntos, necesitará la victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla. A priori, el duelo ante el Mirandés, colista, ante su público no debería suponer gran dificultad para los de José Alberto López, aunque vienen de caer en la última jornada ante el Granada, mientras que los burgaleses se impusieron al Málaga (2-1), uno de los conjuntos más en forma de la competición.

Además, los cántabros ya están avisados de los peligros que tienen los equipos de la parte baja de la tabla. Y es que, el único equipo capaz de asaltar El Sardinero en Liga desde el mes de octubre fue el Real Zaragoza (2-3), penúltimo clasificado. A esto se suma que, en las últimas temporadas, el Mirandés ha conseguido sacar buenos resultados en Santander, ganando dos de sus últimas cuatro visitas, en las que sólo cayó derrotado en una.

Por su parte, el tercer clasificado, y que tiene opciones de acabar la jornada en puestos de ascenso directo, el Deportivo de la Coruña, recibe el domingo en Riazor al Albacete, que viene de caer con honores en la Copa del Rey frente al FC Barcelona. Un duelo en el que los gallegos quieren poner fin a su peor racha como local desde que iniciara el curso, ya que sólo han sumado uno de los últimos 12 puntos ante su público. No lo tendrán fácil ante un Albacete que encadena tres victorias seguidas y no pierde a domicilio desde el mes de noviembre.

También el domingo, el Málaga, que se enfrenta a la Cultural Leonesa en La Rosaleda, y el Córdoba, que viaja a Ceuta para medirse al equipo de la ciudad autónoma y encadena nueve partidos lejos del Arcángel sin perder, pugnarán por los puestos de 'playoffs'. Mismo objetivo que tendrán en la jornada sabatina el Almería, que vivirá un derbi andaluz ante un necesitado Cádiz, y la UD Las Palmas y el Burgos, separados por un punto en la clasificación, que disputarán un duelo directo en Gran Canaria.

PROGRAMA JORNADA 25 LALIGA HYPERMOTION

Viernes 6.

Leganés - Granada20.30 horas.

Sábado 7.

Andorra - Real Sociedad B14.00 horas.

Las Palmas - Burgos16.15 horas.

Real Zaragoza - Eibar18.30 horas.

Cádiz - Almería21.00 horas.

Domingo 8.

Real Valladolid - Castellón14.00 horas.

Ceuta - Córdoba16.15 horas.

Deportivo de la Coruña - Albacete16.15 horas.

Sporting de Gijón - Huesca18.30 horas.

Málaga - Cultural Leonesa21.00 horas.

Lunes 9.

Racing de Santander - Mirandés20.30 horas.