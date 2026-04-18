El Castellón da un zarpazo en la zona alta de LaLiga Hypermotion y el Zaragoza continúa mal por abajo

Archivo - Agustin Sienra of CD Castellon gestures during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cordoba CF and CD Castellon at Bahrain Victorious Nuevo Arcangel stadium on September 5, 2025, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón ha derrotado por 3-1 al Burgos CF en la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, dando los 'orelluts' un zarpazo en la zona alta de la clasificación, durante un sábado que ha prolongado la mala racha del Real Zaragoza por su empate (2-2) contra el AD Ceuta, mientras que el Córdoba CF ha ganado por 1-2 en su visita a la Cultural Leonesa.

Esta tanda sabatina de la Segunda División se abrió en el Ibercaja Estadio, donde los visitantes se adelantaron a la media hora con un gol de cabeza de Konrad de la Fuente. Hizo el 1-1 Rober González en el 57' con una vaselina y Dani Gómez culminó la remontada de penalti en el 85', pero Marcos Fernández selló el 2-2 en el 89' de chilena tras un córner.

Pese al larguísimo tiempo añadido, se mantuvo el empate y eso dejó al Zaragoza con 35 puntos ocupando posiciones de descenso; por su parte, el Ceuta alcanzó los 50 puntos y continúa asentado en la zona media de la tabla. Eso sí, se vio adelantado por el Córdoba (51 pts.), que venció en el Estadio Reino de León gracias a un gol 'in extremis' de Diego Percan.

Cuando transcurría el minuto 52, la prolongación de un córner cayó a pies de Alberto del Moral en la banda izquierda y devolvió la acción al área, donde en el segundo palo remató Carlos Albarrán con el interior de su pie diestro y la trayectoria cruzada del balón acabó en la portería.

Pese al golazo del empate que logró 'Bicho' Fernández en el 64', desde la frontal del área tras sacarse un córner, la Cultural sucumbió debido a un contraataque letal que aprovechó Percan en el descuento. Esta buena cosecha fuera de casa ubicó al Córdoba con 51 puntos, quedándose el conjunto leonés con 32 puntos siendo todavía el colista.

Por último, con objetivos más ambiciosos se enfrentaron Castellón y Burgos. Por los locales brilló de nuevo Ousmane Camara, quien abrió el tanteador en el 9', y luego sus compañeros Álex Calatrava y Awer Mabil en el tramo final del partido marcaron sendos goles para certificar la victoria; los castellonenses lucen 61 puntos y el Burgos mantiene 60.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Racing de Santander 1-3.

Las Palmas - Leganés 2-0.

-Sábado.

Zaragoza - Ceuta 2-2.

Castellón - Burgos 3-1.

Cultural Leonesa - Córdoba 1-2.

-Domingo 19.

Andorra - Valladolid 14.00 horas.

Sporting de Gijón - Cádiz 16.15.

Albacete - Granada 18.30.

Eibar - Huesca 18.30.

Almería - Málaga 21.00.

-Lunes 20.

Deportivo de La Coruña - Mirandés 20.30.