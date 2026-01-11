El Castellón se queda sin pólvora en Los Cármenes y el Málaga remonta al Ceuta

Granada-Castellón - LALIGA

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Castellón no ha pasado del empate este domingo ante el Granada (0-0) y se sitúa cuarto en la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, en la que el Málaga ha remontado su partido ante el Ceuta (2-1) y en la que el Leganés ha goleado al Real Valladolid (3-0) para alejarse de la zona baja.

Después de una primera parte sin ocasiones en el Nuevo Los Cármenes, con los dos guardametas exentos de trabajo, el cuadro 'orellut' consiguió perforar la portería nazarí a los 50 minutos, pero el colegiado anuló el tanto al entender que Ousmane Camara, autor del tanto, estaba en posición de fuera de juego.

El susto despertó al Granada, que a punto estuvo de deshacer el empate en dos remates de Jorge Pascual que detuvo el portero belga Romain Matthys. Con este reparto de puntos, el Castellón se queda cuarto con 35, a tres de los puestos de ascenso directo, mientras que los andaluces siguen antepenúltimos con 22, a uno de la permanencia.

En La Rosaleda, el Málaga remontó ante el Ceuta en un partido en el que apenas tres minutos después del pitido inicial, el exmalaguista Kuki Zalazar consiguió inaugurar el luminoso, aunque los locales lograron reaccionar. En el 43, Chupe empató el duelo al transformar un penalti sufrido por él mismo, y solo tres minutos después volvió a ver puerta para darle la vuelta al marcador.

El delantero cordobés tuvo la oportunidad de completar su 'hat-trick' de nuevo desde los once metros ya en la segunda mitad, pero Vallejo adivinó sus intenciones y detuvo el lanzamiento. La victoria deja a los de Juan Funes con 32 puntos, igualados con los ceutíes -que cortan una racha de seis fechas seguidas puntuando- y a solo dos de la zona de 'Playoff'.

En el partido que inauguró la jornada dominical, el Leganés goleó al Real Valladolid y firmó su segunda victoria consecutiva, la segunda también de este curso en Butarque, que encarriló en una primera mitad en la que gozó de dos penaltis, ambos tras revisión de VAR. Juan Cruz erró el primero de ellos en el minuto 9 y sufrió el segundo en el rechace de la jugada tras la parada de Guilherme, esta vez lanzado y anotado por Álex Millán.

Jaouab, que cometió la segunda pena máxima, anotó en propia de cabeza en el 44 e incrementó la renta del cuadro pepinero, que cerró la goleada en el 80 con otro tanto de Roberto López. Ahora, los de Igor Oca suman 26 tantos, tres más que el descenso, mientras que el conjunto pucelano se queda con 25.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Cádiz - Sporting de Gijón 3-2.

-Sábado.

Mirandés - Almería 2-2.

Andorra - Cultural Leonesa1-1.

Real Sociedad B - Albacete0-0.

Burgos - Eibar1-0.

Las Palmas - Deportivo de La Coruña1-1.

Racing de Santander - Zaragoza 2-3.

-Domingo.

Leganés - Valladolid3-0.

Granada - Castellón 0-0.

Málaga - Ceuta2-1.

-Lunes.

Huesca - Córdoba 20.30.