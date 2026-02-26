Castellón y Racing se juegan el liderato en Castalia

Archivo - Giorgi Guliashvili of Real Racing Club de Santander looks on during the Copa del Rey Round of 16 match between Racing Santander and FC Barcelona at Campos de Sport de El Sardinero on January 15, 2026, in Santander, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón y el Racing de Santander se enfrentan este sábado en SkyFi Castalia, en la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, un partido por el liderato entre el primer y el segundo clasificado de la tabla, que se encuentran separados por un solo punto, duelo al que estará muy pendiente la UD Almería, que abre la jornada este viernes en el Carlos Belmonte ante el Albacete y al que una victoria le colocaría como líder provisional.

El SkyFi Castalia vivirá este sábado el duelo más atractivo de la temporada en LaLiga Hypermotion. El primer y el segundo clasificado de la competición se miden en un duelo directo por el ascenso separados únicamente por un punto en la tabla. Además, los castellonense y los santanderinos son dos de los equipos con propuestas más atractivas de la categoría, así como el tercer y primer equipo, respectivamente, más goleador de la competición hasta el momento.

Un encuentro de la jornada 28 con aroma a final que también decantará el golaveraje particular entre dos de los principales candidatos a estar la próxima temporada en LaLiga EA Sports. En el encuentro de ida, en el partido que abriría para ambos el campeonato, el triunfo por 3-1 para el Racing, por lo que el Castellón necesita ganar por, al menos, dos goles si no quiere que en caso de empate a puntos a final de temporada sean los cántabros los que acaben por delante en la tabla.

Pero poco o nada tiene ver ese Castellón de inicio de año con el actual. Los de Pablo Hernández llevan siendo unos meses el equipo más en forma de Segunda División, y pese al empate en Gran Canaria (1-1) que le costó ceder el liderato, encadenan ocho jornadas sin perder así como ocho triunfos consecutivos como local. Además, sus últimas cinco victorias en casa han tenido un margen de al menos dos tantos y no reciben un tanto en contra en Castalia desde el 3 de enero.

Con más dudas, sobre todo a domicilio, llega el líder de Segunda, el Racing. El equipo de José Alberto López, que no podrá estar en el banquillo tras sufrir una intervención quirúrgica por una complicación vascular, encadena dos derrotas seguidas lejos de El Sardinero y sólo ha podido ganar uno de los últimos cinco partidos a domicilio. Eso sí, no pierde en Castellón desde 1991 y la temporada pasada ya se llevó los tres puntos (0-1).

En el apartado de bajas, el Castellón no podrá contar con los sancionados Agustín Sienra, expulsado en el último encuentro, y Ousmane Camara, que vio la quinta amarilla. Por lo que, Álvaro García, en la punta de ataque, y Fabrizio Brignani, en el eje de la zaga, apuntan a volver al once. En el Racing, los problemas se multiplican en ataque donde Andrés Martín será baja por acumulación de amarillas, y Arana, Manex Lozano y Villalibre siguen lesionados.

Una jornada 28 de Segunda División que abrirá la UD Almería y el Albacete en el Carlos Belmonte. Los andaluces llegan a la cita en la tercera posición y con opciones de colocarse líderes provisionales si consiguen la victoria. Además, encadenan por primera vez en la temporada cuatro triunfos consecutivos, una marcha muy distinta a la de los locales, que no han ganado en todo el mes de febrero, sumando un punto de los últimos nueve, pero que lleva siete de nueve en los últimos tres encuentros como local.

En cuanto al resto de equipos del 'Top 6', el Málaga visitará el sábado Los Cármenes para medirse en un derbi andaluz al Granada. Los malagueños, que se reencontraron con el triunfo ante el Albacete (1-0), necesitan recuperar la regularidad lejos de La Rosaleda, donde encadenan dos derrotas seguidas, mientras que su rival se aferra a su afición para alejar los puestos de descenso a los que se han acercado a cinco puntos en esta racha de malos resultados.

Ya el domingo será el turno del Deportivo de La Coruña, cuarto, y la UD Las Palmas, sexto. Los coruñeses viajarán a San Sebastián para medirse a una entonada Real Sociedad B con el objetivo de aprovechar el duelo directo entre el Castellón y el Racing, aunque el filial 'txuri urdin' ha ganado sus últimos tres partidos para alejar el descenso a cinco puntos. Por su parte, Las Palmas se enfrentará a la Cultural Leones en el Reino de León en el estreno de Rubén de la Barrera en el banquillo.

--PROGRAMA JORNADA 28 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 27 de febrero.

Albacete - Almería 20.30 horas.

Sábado 28.

Real Zaragoza - Burgos 16.15 horas.

Granada - Málaga 18.30 horas.

Real Valladolid - Huesca 18.30 horas.

Castellón - Racing de Santander 21.00 horas.

Domingo 1 de marzo.

Real Sociedad B - Deportivo 14.00 horas.

Mirandés - Ceuta 16.15 horas.

Real Sporting - Leganés 16.15 horas.

Cultural Leonesa - Las Palmas 18.30 horas.

Eibar - Cádiz 21.00 horas.

Lunes 2.

Córdoba - Andorra 20.30 horas.