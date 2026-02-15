El Castellón supera al Dépor y aprovecha la derrota del Racing para ser líder

Castellón - Deportivo de La Coruña - LALIGA

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Castellón asaltó el liderato de LaLiga Hypermotion con su victoria (2-0) ante el Deportivo de La Coruña este domingo en la jornada 26, y aprovechando la derrota del Racing de Santander ante el Eibar (2-1), mientras que la UD Las Palmas empató (1-1) con el Mirandés.

El conjunto de Pablo Hernández se llevó el duelo directo por arriba, poco después de la derrota del Racing, para ponerse primero con 48 puntos por los 47 de los cántabros. El Dépor, cuarto con 43, tuvo sus momentos pero sufrió el estado de gracia de Castalia y los golazos, uno en cada para y ambos zurdazos desde lejos, de Ousmane Camara y Álex Calatrava.

Mientras, el campo más inexpugnable de Segunda se le resistió a un líder que dejó de serlo. El Racing se adelantó en Ipurua por medio de Andrés Martín, pero el Eibar dio la vuelta al marcador en los últimos 20 minutos. En medio de los dos goles, los de Santander se quedaron con diez por la protestada expulsión de Gustavo Puerta. Javier Martón empató y, en superioridad, el equipo armero se quedó los tres puntos con el tanto de Álvaro Rodríguez en el minuto 94.

Por otro lado, Las Palmas salvó un punto en el descuento de Anduva con un golazo de Jesé. Rafel Bauzà había adelantado al Mirandés en el segundo tiempo, pero el equipo local no pudo hacer nada ante el talento del jugador canario. Los burgaleses se quedan colistas con un punto insuficiente que no basta a los canarios, seis jornadas sin ganar, para acercarse al ascenso directo.

Con 40 puntos, a uno del sexto puesto de los canarios, el Sporting de Gijón empató (1-1) ante el Albacete, ambos goles de penalti. Mientras, el Huesca salió de la zona de descenso con un 2-0 al Ceuta, con la protestada y temprana expulsión de Marcos Fernández en los visitantes y el empuje de El Alcoraz en el segundo tiempo.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Almería - Andorra 3-2.

-Sábado 14.

Córdoba - Leganés 2-1.

Burgos - Cádiz 1-1.

Cultural Leonesa - Zaragoza 0-0.

Granada - Valladolid 5-1.

-Domingo 15.

Mirandés - Las Palmas 1-1.

Eibar - Racing de Santander 2-1.

Huesca - Ceuta 2-0.

Albacete - Sporting de Gijón 1-1.

Castellón - Deportivo de La Coruña 2-0.

-Lunes 16.

Real Sociedad B - Málaga 20.30.