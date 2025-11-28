Cata Coll: "Tenemos otra oportunidad en el Metropolitano con nuestra gente y seguro que lo sacamos adelante"

Archivo - Cata Coll of Spain in action during the UEFA Women's EURO 2025 Final match played between England and Spain at St. Jakob-Park on July 27, 2025 in Basel, Switzerland. - Jesus Hellin / AFP7 / Europa Press - Archivo

La futbolista española Cata Coll ha indicado que ella y sus compañeras de la selección nacional tendrán "otra oportunidad" el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano con su "gente" para revalidar el título en la Liga de Naciones Femenina, asegurando que sacarán "adelante" su final ante la selección alemana después del 0-0 cosechado en la ida.

"Esto es fútbol y es verdad que hoy hemos sufrido bastante. Creo que lo hemos sabido hacer bien. No hemos jugado el partido que quisiéramos, obviamente, pero creo que ahora tenemos otra oportunidad en el Metropolitano con nuestra gente y seguro que lo sacamos adelante", declaró Coll a RTVE desde el Estadio Fritz Walter de Kaiserslautern.

"Somos España, queremos tener el balón y no lo hemos tenido en la primera parte. Creo que nos hemos adaptado bien, como digo, hemos sabido sufrir en la primera parte. Y nada, en el vestuario Sonia... pues que nos pongamos las pilas, que tengamos el balón, que es lo que queremos", desveló sobre lo que Bermúdez les había dicho durante el descanso.

"Creo que la segunda parte ha ido mucho mejor y, como digo, creo que un resultado positivo y nos vemos en el Metropolitano", apostilló la portera. "Es Alemania, sabíamos que nos iban a llegar e iban a tener sus ocasiones. Por suerte hoy no han entrado y, como digo, creo que un partido completo por nosotras. Obviamente queríamos más, ganar, pero nos esperan 90 minutos intensos ahí en Madrid, en casa", repitió la guardameta de la 'Roja'.

Por último, Coll hizo un llamamiento para que las gradas tengan buena imagen en el partido de vuelta. "Creo que la afición española nunca decepciona, es el jugador número 12. Que el estadio esté lleno, que seguro que sí. Así que nada, que nos animen como siempre, que lo hacen de puta madre, así que el trofeo va por ellos", concluyó al rsepecto.