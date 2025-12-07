Catalá, sobre el horario del Valencia-Sevilla: "A veces en el fútbol no se valora lo sufiente al aficionado"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios durante un simulacro de inundación de la pedanía de La Torre, a 19 de noviembre de 2025, en la pedanía de La Torre, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El simulacro de inundación, orga - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha lamentado este domingo que LaLiga haya decidido mantener el horario del encuentro Valencia CF-Sevilla, que pidió que se cambiara al coincidir con parte de la jornada de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

"A veces, en el fútbol, no se valora lo suficiente al aficionado", ha indicado en declaraciones a los medios tras asistir a la 45 edición de la carrera, en la que participan más de 36.000 corredores y que cuenta con un dispositivo formado por 510 agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil, 1.707 vallas -que se unen a las instaladas por la organización-, siete pasos controlados para vehículos de emergencia, cuatro zonas de estacionamiento para participantes y refuerzo de limpieza.

Preguntada por cómo se va a organizar el desmontaje de la prueba con el dispositivo policial organizado ante el partido en Mestalla que enfrenta al Valencia CF con el Sevilla a las 16.15 horas, la alcaldesa ha señalado que se llevará "como se pueda", después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no aceptara su propuesta de cambiar el horario del encuentro.

"A veces en el fútbol no se valora lo suficiente al aficionado. El operativo policial va a funcionar y la movilidad va a funcionar, pero como alcaldesa de València quería también hacer ver que los partidos de fútbol comportan una movilidad no solo dentro de la ciudad, sino de gente de la provincia que viene a la ciudad" y que es "muy importante".

El aficionado "debería ser el centro de la atención, que no lo es, que son los derechos televisivos. Y a mí me parece triste", ha admitido, aunque ha subrayado que, como alcaldesa, "levantar la voz por el aficionado para mí ha sido importante y que la respuesta haya sido la que haya sido... sabéis lo que quiere decir: primero los derechos televisivos y luego el aficionado", ha zanjado.