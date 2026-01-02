El catalán García Verdura arbitrará el derbi Espanyol-Barça

Victor Garcia Verdura reacts during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Real Madrid CF at Mendizorrotza on December 14, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha designado este viernes al colegiado catalán Víctor García Verdura para arbitrar el derbi barcelonés entre RCD Espanyol y FC Barcelona de este sábado en el RCDE Stadium, a las 21.00 horas, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

En una decisión histórica, dejando de lado el no pitar a equipos de la región del colegiado, se ha designado al joven árbitro de 31 años García Verdura, nacido en Mataró (Barcelona), para dirigir el encuentro entre 'pericos' y 'culers'.

Nunca antes un árbitro catalán había dirigido al RCD Espanyol ni al FC Barcelona en partido oficial por esa norma de eviar que un colegiado pite a un equipo del origen de su Comité. Así que será el primer derbi catalán pitado por un árbitro catalán. Por otro lado, en el VAR del encuentro estará Juan Luis Pulido Santana, perteneciente al Comité de Árbitros de Las Palmas.