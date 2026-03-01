Catar suspende sus competiciones "hasta nuevo aviso" y deja en el aire la 'Finalissima' entre España y Argentina

Archivo - General view during the FIFA World Cup 2022, Round of 16 football match between Portugal and Switzerland on December 6, 2022 at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar - Photo Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI - Nigel Keene / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fútbol de Catar ha anunciado que se suspenden todas las competiciones futbolísticas "hasta nuevo aviso" debido al conflicto bélico iniciado en las últimas horas en Oriente Medio por el ataque de fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán, lo que deja en el aire la 'Finalissima' entre España y Argentina, que debía disputarse el 27 de marzo en Lusail.

"La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso", informó el organismo federativo en un comunicado publicado este domingo, en el que anunció que más adelante se comunicarán las nuevas fechas para los encuentros.

Después del ataque con misiles coordinado entre Estados Unidos e Israel que acabó con la vida el sábado del ayatolá Alí Jamenei, se ha iniciado una escalada de violencia en Oriente Medio. Horas después, Irán cumplió su amenaza de bombardear las bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.

En diciembre, la UEFA y la CONMEBOL confirmaban que las selecciones de España, actual campeona de Europa, y Argentina, campeona de la Copa América, se enfrentarían en la 'Finalissima' el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail.

El espacio aéreo de los países de la región se encuentra suspendido, y muchos vuelos han tenido que cancelarse o desviarse. De esta manera, el encuentro entre los de Luis de la Fuente y los de Lionel Scaloni queda pendiente de si se recupera la calma en la zona, si se traslada a otro escenario o si se suspende de manera definitiva.

El anuncio también afectará al partido amistoso que España tenía previsto ante Egipto tres días después de la 'Finalissima', el 30 de marzo, también en Lusail. El Arabia Saudí-Egipto y el Catar-Serbia del 26 de marzo, el Serbia-Arabia Saudí del 30 y el Catar-Argentina del 31 también se verán afectados.