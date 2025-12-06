Cazorla pide perdón por su expulsión: "La interpretación, depende de para qué lado, es de una forma diferente"

Archivo - September 25, 2025, Oviedo, Spain: Santiago Santi Cazorla Gonzalez (Real Oviedo) seen during the LaLiga EA SPORTS game between teams of Real Oviedo and FC Barcelona at Carlos Tartiere Stadium. Final score; Real Oviedo 3:1 FC Barcelona - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Oviedo Santi Cazorla ha pedido perdón por la acción que supuso su expulsión el viernes en el partido de LaLiga EA Sports ante el RCD Mallorca (0-0), aunque ha señalado que "la interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente", cuestionando el criterio arbitral.

"Perdón por dejar al equipo con diez. La interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente. Toca aprender y levantarse", declaró el asturiano en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El de Lugo de Llanera, de 40 años, vio la primera tarjeta roja directa de su carrera tras una dura entrada sobre Vedat Muriqi en el minuto 90; en primer lugar, el colegiado del encuentro le había mostrado la amarilla, pero tras revisarlo con el VAR decidió expulsarle. Posteriormente, Fede Viñas también fue expulsado en el conjunto ovetense, que aún así salvó un empate (0-0).

Anteriormente, Cazorla solo había sido expulsado en una ocasión, cuando jugaba con el Arsenal y por doble amarilla. "Es la segunda vez que me expulsan y siempre te sientes culpable por dejar al equipo con un jugador menos y por no poder jugar la siguiente jornada. Orgulloso del equipo. Con esta afición siempre estaremos en deuda, lo seguiremos intentando hasta el final", concluyó.