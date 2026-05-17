El CD Eldense se proclama campeón de su grupo y asciende a LaLiga Hypermotion

Fidel Chaves, durante un partido con el Eldense. - CD ELDENSE

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Eldense selló este sábado matemáticamente su ascenso directo a LaLiga Hypermotion gracias a su victoria por 2-1 contra el Atlético Madrileño, con remontada incluida, lo cual ha significado para los alicantinos su vuelta un año después a la segunda categoría del fútbol nacional.

En la 37ª y penúltima jornada del Grupo 2 en la Primera Federación Versus e-Learning, el equipo de Elda alegó a su afición en el Nuevo Pepico Amat cuando dos goles de Nacho Quintana (42' y 58') voltearon la diana previa de Arnau Ortiz (20') para el filial del Atlético de Madrid.

Su triunfo sirvió al Eldense para alcanzar 69 puntos en la cima de la tabla liguera y aventajar en cuatro puntos al Sabadell, que perdió por 0-1 contra el Antequera, y en cinco puntos precisamente al Atlético Madrileño, que con Fernando Torres como entrenador ahora buscará el ascenso a la Segunda División estatal por vía indirecta en 'playoffs'.