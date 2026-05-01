El CD Tenerife vuelve a LaLiga Hypermotion un año después

Archivo - Enric Gallego of CD Tenerife in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz FC and CD Tenerife at Nuevo Mirandilla stadium on August 31, 2024, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife ha certificado este viernes matemáticamente su ascenso a LaLiga Hypermotion gracias a la derrota de su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, por 0-1 ante el Osasuna Promesas, lo cual ha significado el regreso de los tinerfeños a la segunda categoría del fútbol nacional solo un año después de haberla abandonado.

En el Estadio Abanca Balaídos, el filial celeste perdió por 0-1 ante el filial rojillo tras encajar el único gol del partido en el minuto 83, cuando Martín Pedroarena recibió un pase en profundidad, se marchó en velocidad a los zagueros y marcó un disparo que golpeó en el poste.

Este resultado en Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 35 del Grupo 1 en la Primera Federación Versus e-Learning, dejó al equipo local con 61 puntos en la segunda posición de la tabla, nueve unidades por detrás de un Tenerife líder y ya de regreso a la Segunda División.