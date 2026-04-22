El CE Europa trabaja para volver al Nou Sardenya y ve "inviable" seguir en Can Dragó

Archivo - Interior del campo municipal Nou Sardenya, a 7 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Tras su ascenso a primera división, el CE Europa se plantea tener que abandonar el campo Nou Sardenya ya que no cumple con los requisitos de la fe - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CE Europa ha asegurado este martes que ya trabaja con la vista puesta en la próxima temporada con el objetivo claro de regresar a su estadio, el Nou Sardenya, tras haberse visto obligado a disputar parte de este curso en la Primera RFEF lejos de su campo, en Can Dragó, por la normativa sobre el césped.

El club ha explicado que en los últimos días se ha reabierto el debate sobre la normativa que obliga a los clubs de Primera Federación a disponer de césped natural en sus estadios, una situación que ha provocado que su primer equipo masculino haya jugado media temporada lejos del Nou Sardenya.

En este sentido, la entidad ha sido tajante sobre su actual ubicación y ha recalcado que "continuar en Can Dragó es inviable", y el deseo y la firme voluntad del CE Europa es "volver a casa", por lo que la junta directiva ya trabaja para hacer posible ese retorno.

Además, el Europa ha advertido de que el traslado a Can Dragó no solo les perjudica a nivel deportivo, sino "también social y especialmente económico" y ha señalado que Can Dragó "supone un coste económico inasumible" que pone en riesgo la viabilidad del club y "compromete su futuro", que deportivamente podría pasar por LaLiga Hypermotion, ya que están quintos en la Primera RFEF a falta de 5 jornadas.

Por ello, el club ha reiterado su postura de cara al próximo curso, subrayando que quieren volver a jugar en el Nou Sardenya la próxima temporada, al tiempo que ha apuntado que ya está trabajando para que ese regreso "sea una realidad" y ha tendido la mano a las partes implicadas para encontrar una solución que garantice su sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de cambiar el césped de artifical a natural.