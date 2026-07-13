El CEAR CF visita el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. - CEAR CF

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEAR CF, equipo impulsado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha visitado el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, con el objetivo de acercar a sus jugadores al deporte de élite y poner en valor el papel del deporte como motor de inclusión, esfuerzo y superación.

La expedición estuvo formada por los jugadores y el cuerpo técnico del CEAR CF y la directora general de CEAR, Mónica López, quien destacó que el organismo continúa "apostando" por el deporte como una "herramienta de transformación" social que "crea oportunidades, fomenta la convivencia y demuestra que el talento, la ilusión y el esfuerzo no entienden de fronteras".

El CEAR CF fue recibido por el director general de la Fundación Deporte Joven, Aitor Canibe, quien durante el recorrido les mostró las instalaciones del CAR de Madrid, donde conocieron el trabajo que desarrollan los deportistas de alto nivel en uno de los centros de referencia del deporte español.

"El deporte es una herramienta de inclusión y de unión, y de facilitar que todos estemos en el mismo equipo. Esta visita es reflejo de ello. Poder compartir un encuentro como el mantenido con los futbolistas y el equipo de CEAR, es lo que da sentido al deporte, porque trasciende y tiene más importancia que cualquier medalla. Ha sido una jornada muy gratificante para nosotros e interesante para los chicos, porque han podido conocer cómo se trabaja en un centro de referencia internacional y un modelo de excelencia como es el Centro de Alto Rendimiento de Madrid", comentó Canibe.

El CAR de Madrid forma parte de la Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva del CSD, una red de instalaciones diseñadas para ofrecer las mejores condiciones de preparación a deportistas de élite y favorecer el desarrollo del talento deportivo en España.

Para los jugadores de CEAR CF, compuesto por personas refugiadas y migrantes que han tenido que reconstruir sus vidas lejos de sus países de origen, esta experiencia supuso una oportunidad para descubrir de cerca el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que hay detrás del deporte profesional, reforzando valores que también forman parte de su día a día dentro del equipo.

"Me gustó mucho la experiencia, conocimos las instalaciones las cuales tienen una importante historia y evolución en el deporte de España. Fue increíble también poder conocer a grandes deportistas durante la visita como los boxeadores Enmanuel Reyes y Rafael Lozano, junto con el entrenador y atleta olímpico Antonio Serrano", comentó el capitán de CEAR CF, Destiny Omofuman.

El CEAR CF nació con el objetivo de utilizar el fútbol como una herramienta de inclusión social. Más que un equipo, es una comunidad donde personas de distintas nacionalidades encuentran un espacio seguro para convivir, apoyarse mutuamente y avanzar en su adaptación e inclusión.

A través del deporte, el proyecto contribuye a mejorar el bienestar físico y emocional de sus participantes, favorece el aprendizaje del idioma y fortalece las redes de apoyo que resultan fundamentales para comenzar una nueva vida.