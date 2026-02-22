Ceballos se lesiona para varias semanas tras su aciago paso por El Sadar

Dani Ceballos, CA Osasuna - Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos tiene una lesión muscular en la pierna derecha que le deja como baja indefinida para los próximos partidos del conjunto blanco, después de la derrota del sábado contra Osasuna en El Sadar.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", anunció el Madrid en un parte médico este domingo.

Ceballos entró en los últimos minutos del duelo contra Osasuna que se saldó con derrota blanca, costando además el liderato a los de Álvaro Arbeloa. El centrocampista español fue señalado como uno de los culpables de la derrota, por la pérdida de balón que originó el 2-1, e incluso publicó un mensaje en redes sociales diciendo "asumo mi responsabilidad".

Por si fuera poco, Ceballos terminó lesionado y estará varias semanas de baja por un problema muscular que suele suponer entre seis y ochos semanas de recuperación. El de Utrera no tenía muchos minutos con Xabi Alonso ni tampoco recientemente con Arbeloa, más complicado si cabe ahora con una nueva lesión.