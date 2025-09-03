Ceferin no entiende como los políticos "pueden irse a dormir viendo niños y civiles muertos" por las guerras

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, asegura que no es "partidario" y que está "en contra" de los vetos a los deportistas por conflictos como las guerras que se están viviendo en Ucrania y Gaza, y también lamenta la actitud de los políticos con lo que está sucediendo en el territorio palestino al contrario de lo que pasó con la invasión rusa, criticando que puedan "irse a dormir viendo niños y civiles muertos cuando pueden hacer tanto" para acabar con estas dramáticas situaciones.

"Lo que está sucediendo con los civiles allí me duele, es imposible ver estas cosas ya. Desde otra perspectiva, no soy partidario de expulsar a los deportistas porque ¿qué puede hacer uno con su gobierno para detener la guerra? Es muy, muy difícil", expresó Ceferin en una entrevista al portal 'Politico' publicada este miércoles.

El esloveno recordó que no hubo éxito con el veto a los equipos rusos. "¿Se detuvo la guerra en Ucrania? No", replicó. "Debo decir que, con la situación en Rusia y Ucrania, había una presión política muy fuerte, ahora es más una presión de la sociedad civil que de los políticos porque estos, cuando se trata de guerras y víctimas, son muy pragmáticos. Se habla de todo, pero yo personalmente estoy en contra de expulsar a los deportistas", aseveró.

"Siendo sincero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, tuvimos una reacción política casi histérica. Fuimos de los primeros en actuar, convencidos de que el deporte podía ayudar a poner fin a esta tragedia. Lamentablemente, la vida nos demostró lo contrario y ahora no veo mucha reacción política y no puedo entender cómo un político que puede hacer tanto para detener la masacre, en cualquier lugar, puede irse a dormir viendo a todos los niños y civiles muertos. ¿La idea de que el fútbol debería resolver estos problemas? Ni hablar", subrayó el dirigente.

En este sentido, se refirió a lo sucedido con la Guerra de los Balcanes y la sanción a Yugoslavia. "Dejan Savicevic, actual presidente de la Federación de Fútbol de Montenegro, dijo que en 1992, cuando a Yugoslavia se le prohibió participar en la Eurocopa, todos los jugadores estaban en contra de Slobodan Milosevic y del sistema. Y debido a las sanciones políticas, el resultado fue el odio hacia Occidente que aún persiste. Para mí, el deporte debería intentar mostrar el camino, pero no prohibiendo a los deportistas competir", sentenció.

Sobre la pancarta desplegada antes de la final de la Supercopa de Europa con el mensaje 'Dejad de matar niños, dejad de matar civiles', aseguró que la UEFA no vive "en otro planeta" y que "es un idiota" el que pensase que el mensaje era "político" .

"No nos metemos en política, pero no diremos que matar niños o civiles en cualquier lugar sea algo bueno. Tenemos que decir que lo despreciamos, y siempre lo diremos", prosiguió Ceferin, que confesó que recibió cartas de grupos extremistas de Israel acusándoles de "antisemitas" y de grupos propalestinos diciendo que sólo se estaban "lavando las manos". "En la vida, muchas veces, lo mejor es no hacer nada. Pero si está sucediendo algo tan terrible que no me deja dormir, nadie en esta organización nos dijo que no lo hiciéramos. Entonces hay que hacer lo correcto", ahondó.

SIN "MUCHO MARGEN" SI LA RFEF ACEPTA QUE LALIGA JUEGUE EN ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, el presidente de la UEFA dejó claro que no le preocupa "en absoluto" la puesta en marcha por parte de la FIFA del Mundial de Clubes, un torneo que los clubes europeos "querían, sobre todo los grandes". "Creo que la razón fue principalmente económica. Y si organizan uno cada cuatro años, para nuestra organización y para mí personalmente, está perfectamente bien", declaró, advirtiendo que no está "de acuerdo" con que se celebre cada dos años, pero que tampoco cree que FIFA "quiera hacerlo".

"El fútbol de clubes no es sólo competencia de la UEFA. FIFA ya tenía antes el Mundial de Clubes, que era mucho más pequeño. Lo más problemático es que los jugadores están 'muertos' después de la temporada y luego tienen que jugar este torneo de cinco semanas, que es demasiado. Eso es lo que resulta agotador porque tienen la competición, el Mundial de Clubes, el año siguiente el Mundial, un año nada, y luego la Eurocopa, la Copa América y todo. Tendrían que hablar también con los clubes que apoyaron esta idea", puntualizó.

En cuanto a la idea, entre otros, de LaLiga de llevar un partido fuera de España, a los Estados Unidos, el esloveno reconoce que no tienen "mucho margen de maniobra" si la federación, en este caso la española, "está de acuerdo". "Pero creo que, de cara al futuro, tendremos que debatir esto muy seriamente porque el fútbol debería jugarse en Europa y los aficionados deberían verlo en casa, no pueden viajar a Australia ni a Estados Unidos para ver a sus equipos", explicó.

"Si es una excepción, bien; si hay una razón, bien; pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa porque la afición que los anima vive en Europa. Tendremos que abrir esta conversación de cara al futuro", agregó Ceferin, cuyo organismo que dirige no tiene en "la agenda" salir fuera de Europa en alguna de sus competiciones.

También descartó que alguien de la UEFA haya entablado conversaciones con los promotores de la Superliga como indicó el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el pasado mes de julio, y remarcó que tanto el equipo blaugrana como el Real Madrid, principal valedor de ese proyecto, "siempre serán bienvenidos de nuevo en la familia del fútbol europeo donde siempre han pertenecido".