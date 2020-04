Ceferin no puede "garantizar ni prometer nada" sobre los finales de las ligas

Fútbol.- Ceferin: "Soy optimista, pero no puedo garantizar ni prometer nada sobr

Fútbol.- Ceferin: "Soy optimista, pero no puedo garantizar ni prometer nada sobr - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mostró "optimista" sobre la conclusión de los campeonatos nacionales, entre ellos LaLiga Santander española, aunque aclaró que no se puede "garantizar ni prometer nada" por la situación generada por la pandemia del coronavirus, y también reconoció que el "único escenario" que ve para la Premier League es la coronar campeón al Liverpool si no se puede terminar el torneo.

"Soy optimista sobre ver el final de la Liga española y de la italiana, soy optimista en general. Por supuesto, no puedo garantizar ni prometer nada, todo dependerá de la situación en cada país, todo dependerá de si las circunstancias son lo suficientemente seguras como para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie", señaló Ceferin en una entrevista al diario esloveno 'Ekipa24'.

Además, advirtió, respecto a la Liga de Campeones y la Liga Europa, que "todas las opciones están abiertas en este momento". "No puedo decir nada en particular, pero está el hecho de que la Champions y la Liga Europa tienen un elemento adicional en comparación con los campeonatos nacionales que es la existencia de un viaje entre países. Por ahora, es demasiado pronto para ir más allá de lo que se ha dicho", recordó.

Además, el dirigente se mostró partidario de que el Liverpool sea coronado campeón de la Premier si esta no se reanuda. "No veo la forma de dejarle sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, y si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y los campeones. Entiendo que los fans se sentirán decepcionados si sucede en un estadio vacío o por una decisión, pero creo que ganarán el título de una forma u otra", subrayó.

El esloveno también se refirió al caso de Bélgica, cuya liga ya anunció que prefiere darla por concluida y coronar campeón al Brujas. "Puede ser necesario buscar diferentes soluciones en diferentes países, pero hemos dejado muy claro que no toleraremos la arbitrariedad. No podemos permitir que nadie tome sus propias decisiones sin consultar y hablar con la UEFA. No podemos ir por este camino, tuvimos que dejarlo muy claro", aseveró, al tiempo que consideró que en Bielorrusia "corren un gran riesgo" por seguir adelante con su campeonato.

Ceferin confesó igualmente que subestimó "al principio" todo lo que se decía del coronavirus. "La historia parecía un poco exagerada y no creía que pudiera desarrollarse en esa medida", declaró. Y la pandemia ahora les ha obligado a aplazar un año la Eurocopa prevista para este mes de junio.

"Al ser en tantos países diferentes, los escenarios fueron realmente numerosos y diría que han imaginado todo lo posible. Bueno, ahora sabemos que previeron todo menos lo que está sucediendo en este momento, nadie tenía esto en su cabeza. No podíamos estar preparados para esto y teníamos que responder muy rápido", afirmó, dejando claro que este ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado el organismo.