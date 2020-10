Ceferin: "Podríamos hacer también la EURO 2020 en 11, 5 o un país"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cree que, pese a la situación actual con la pandemia del coronavirus, no habrá problemas para que se lleve a cabo la EURO 2020 el año que viene, y no descarta que puedan variar su formato inicial y que la hagan "en once, cinco o en un país en lugar de en doce".

"Estamos siempre preocupados por la situación (con la pandemia), pero estamos absolutamente seguros de que se va a celebrar la Eurocopa en 2021", aseguró Ceferin este jueves en el programa #NoticiasVamos de Movistar+.

El esloveno también dejó claro que la idea es que el formato, con doce sedes repartidas por toda Europa, se mantenga "exactamente" como dijeron. "Pero también tengo que decir que podríamos hacer una EURO en once, cinco o en un sólo país en lugar de en doce", puntualizó.

Por otro lado, sobre la vuelta del público a los estadios, el mandatario fue contundente. "El Gobierno conoce bien como está la situación en España, nosotros no. Permitiremos la vuelta de la gente a los estadios cuando el Gobierno lo permita y si no lo permite, no podemos hacer nada", admitió, asegurando que está "trabajando de manera muy estrecha" con Luis Rubiales, presidente de la RFEF. "Cuando llegue el momento lo afrontaremos juntos", añadió.

Finalmente, Ceferin también tuvo palabras para el videoarbitraje. "El VAR ayuda al fútbol, pero también lo puede dañar. No creo que haya marcha atrás y el VAR seguirá, pero creo que hay mucho margen de mejora", sentenció.