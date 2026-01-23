La CELAD realizó más de 4.000 controles antidopaje en 2025

Archivo - El director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, en la clausura de la jornada por el Día Mundial del Juego Limpio en el CSD. - CELAD - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) presentó este viernes el balance de su actividad en 2025, un año marcado por la salida de España de la lista de vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y por el refuerzo del Plan anual de controles y la prevención, con un total de 4.091 controles antidopaje realizados, superando el máximo histórico de 2019.

En 2025, la CELAD desarrolló su actividad en el marco del Plan Anual de Controles, elaborado conforme al Estándar Internacional para Controles e Investigaciones de la AMA y basado en un análisis de riesgos por disciplinas, niveles de competición y perfiles de deportistas.

En el último año, llevó a cabo un total de 4.091 controles antidopaje, tanto en competición como fuera de competición, superando las cifras de 2024 y el máximo histórico de 2019, lo que convierte a 2025 en el año con mayor actividad de control desde que existen datos consolidados, según un comunicado de la entidad.

Del total de controles realizados, 1.798 se efectuaron en competición (44%), mientras que 2.293 tuvieron lugar fuera de competición (56%). El 2% se practicaron fuera del territorio nacional, en países como Estados Unidos, Canadá, China, Catar, Australia, Etiopía y Kenia.

Como resultado de estos controles, se procedió al análisis de 5.007 muestras, de las cuales 1.892 se recogieron en competición (37,8%), frente a 3.115 muestras obtenidas fuera de competición (62,2%).

"La CELAD reafirma, así, su compromiso con un modelo de control eficaz, equilibrado y basado en criterios técnicos, orientado a la protección de la salud de los y las deportistas, la igualdad de oportunidades y la integridad del deporte", destacó el comunicado.

Además, el año estuvo marcado por el "eje prioritario" de la prevención del dopaje, con 87 acciones formativas presenciales y online y 2.741 personas formadas, lo que supone un incremento del 84,7% en el número de formaciones y del 81,25% en personas formadas respecto a 2024, según la nota de prensa.

El Aula Virtual también reforzó su papel como herramienta de formación continua, con 1.337 personas formadas en 2025, frente a una media de 1.008 en 2024. "El objetivo de la CELAD es afianzar estos resultados y ampliar de forma progresiva el alcance de las acciones preventivas, consolidando una cultura de juego limpio y protección de la salud de los deportistas", resaltó.

En el ámbito jurídico-sancionador, la CELAD continuó la tramitación y seguimiento de expedientes conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica. A cierre de 2025, de los nueve expedientes correspondientes a 2023, tres concluyeron con sanción, uno no constaba cerrado en ADAMS por un error técnico y el resto continúa en tramitación a espera de resolverse próximamente.

"Con este balance, la CELAD consolida su papel como autoridad nacional de referencia en la lucha contra el dopaje, reforzando su compromiso con la integridad deportiva, la cooperación internacional y la protección de los derechos de los deportistas", concluyó el comunicado.