Celades: "La baja de Rodrigo será una oportunidad para otro jugador"

Publicado 22/10/2019 21:10:35 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró que el Lille, rival este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones, es "un magnífico equipo" que les pondrá en "muchas dificultades", y dejó claro que no le preocupa la baja un partido más de Rodrigo Moreno porque "será una oportunidad para otro jugador".

"El Lille es un magnífico equipo y tendremos muchas dificultades para lograr nuestro objetivo que es ganar. Independientemente de que tengan cero puntos se han enfrentado contra dos equipos muy poderosos y el Chelsea tuvo muchas dificultades", expresó Celades en rueda de prensa previa al choque de este miércoles.

El preparador valencianista recalcó que el conjunto francés "es muy fuerte físicamente, con individualidades muy buenas", y destacó la figura del nigeriano Osimhen, "un jugador magnífico, con energía y velocidad". "Pero no sólo está él, hay otros de muy buen nivel. Este equipo hizo una pasada temporada fantástica", advirtió.

"Nos interesa el partido de este miércoles. Cuando acabe, pensaremos en siguiente, pero las experiencias el año pasado nos deben servir para afrontarlo de la mejor manera", indicó Celades cuestionado sobre la importancia de ganar al teórico rival más asequible en los dos choques, tras el tropiezo el año pasado cuando se midieron al Young Boys suizo.

En este sentido, y tras asegurar que tiene "muy claro" la forma de medirse al Lille, recordó que deben estar "centrados" en lo que pueden "controlar" y no estar pendiente en el marcador del Ajax-Chelsea. "A veces tener algo de información puede ser una distracción", subrayó.

Además, el técnico catalán remarcó que Rodrigo Moreno no tenía "ninguna posibilidad de jugar un partido de competición". "Es una baja importante, pero será una oportunidad para otro jugador, hay que mirar hacia delante", puntualizó.

"Sí", replicó preguntado sobre si Coquelin estaba para jugar y para el once. "Estamos contentos con lo que nos ofrece, siempre está al servicio del equipo, tiene polivalencia, sólo tenemos palabras buenas para él", añadió del francés.

Asimismo, celebró tener ya listo a Carlos Soler, un jugador "de mucho nivel". "Su vuelta es una muy buena noticia para el equipo. Llevaba mucho tiempo de baja, jugó un rato (en el Metropolitano), se encontró bien y para nosotros es una gran noticia", reconoció Celades.

Elogios que recayeron sobre la figura de Dani Parejo. "Es un jugador muy, muy importante, por lo que aporta en el campo y en nuestra vida interna. Tiene calidad futbolística y personalidad, siempre quiere hacer cosas independientemente del contexto en el que estemos", indicó del madrileño.

"Respeto todas las opiniones. Hemos jugado muy buenos momentos con 4-4-2 y con 4-3-3, pero el sistema no es tan importante, no me preocupa ni pierdo mucho tiempo con ello", sentenció sobre el esquema de juego del equipo.