Celades: "Hemos tenido muy poca fluidez en el juego"

Publicado 23/10/2019 23:37:33 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, afirmó este miércoles que sus pupilos habían tenido "muy poca fluidez en el juego" durante el empate contra el LOSC Lille (1-1), en el transcurso de la tercera jornada de la fase de grupos en la Champions League.

"En la segunda hemos mejorado un poco, pero en la primera parte sí que nos ha costado. En general hemos estado incómodos, nos han apretado bien, se han posicionado bien y la verdad es que hemos tenido muy poca fluidez en el juego. Y, a raíz de esa poca fluidez, hemos recibido demasiadas ocasiones", dijo Celades a los micrófonos de Movistar Plus.

"Recibir un gol en el minuto 95 no es la mayor alegría. Pero bueno, tal y como ha ido el partido... Nunca hemos estado cómodos, nos ha costado mucho", reiteró. "Ha habido cosas muy buenas, como el aspecto defensivo, como los sacrificios de los jugadores, como la entrega. Nos ha costado mucho tener el balón en el campo contrario y ha sido la tónica desde el principio", insistió el técnico 'che'.

"También hay que valorar al rival, tiene muy buenos jugadores, tiene muy buen equipo. Era posiblemente su ultima oportunidad. Saben que tenían que conseguir algo positivo en el partido de hoy; si no, lo tendrían muy difícil para seguir avanzando", señaló.

"Era un partido de Champions, de máximo nivel. Era lo que esperábamos, que íbamos a jugar contra un equipo muy bueno", aseguró Celades, cuyo equipo tiene cuatro puntos en el Grupo H; mientras, Ajax y Chelsea acumulan seis para ser primero y segundo, respectivamente.

"A raíz de la expulsión, todo ha sido más difícil. Ellos han empezado a acumular a mucha gente en el área, ya no hemos podido presionar tanto sus envíos al área y, en una de esas, pues nos han empatado", lamentó tras la doble amarilla mostrada por el árbitro a Mouctar Diakhaby.

"No sé si justo o no justo, pero el resultado es el que es y tenemos que aceptarlo, y seguir mirando hacia delante", concluyó Celades al ser preguntado por si el empate 'in extremis', de Jonathan Ikoné, había sido fiel reflejo de lo visto en el campo.